Domenica sportiva in chiaro-scuro. Luci e ombre. Comunque, più luci che ombre. Una domenica che ha suggellato una settimana difficile con le proteste dei pro-Palestina alla Vuelta e il dramma Djokovic che ha rotto col governo per aver sostenuto la protesta degli studenti. Nole, 38 anni, da patriota è stato bollato come traditore e lui ha iscritto i figli a scuola ad Atene. A completare le amarezze c’è stato il verdetto di Tokyo ai Mondiali di atletica: sono caduti gli dèi Jacobs e Tamberi. A Tokyo, il 1° agosto 2021, Gimbo aveva vinto l’oro olimpico di alto e Marcell aveva trionfato nei 100. Ora sono al tramonto. A Tokyo entrambi hanno deluso. Jacobs è finito fuori dalla finale dei 100 metri e pensa al ritiro; Tamberi ha deluso ma non molla. Ha detto: “Ho fatto schifo, è un risultato pietoso, ma ora utilizzerò questa rabbia per continuare”. Ma vediamo.

Le ragazze d’argento di Tokyo

Antonella Palmisano e Nadia Battocletti, due medaglie d’argento strepitose ai Mondiali di atletica. Antonella nella 35 km di marcia, Nadia nei 10.000 metri e non è finita qui. Sabato potrebbero ripetersi.

Bazzecchi show a Misano

Il pilota Aprilia, 26 anni, al GP San Marino ha infilato un weekend straordinario: pole, sprint e podio da urlo nel GP San Marino. L’unico che ha provato a lottare e attaccare il fenomeno Marc Marquez. Eroico. Il riminese è stato un leone.

Del Toro scatenato

Isaac Del Toro, 21 anni, astro nascente del ciclismo mondiale, dopo aver vinto il GP Larciano e il Giro di Toscana ha conquistato la Coppa Sabatini a Peccioli. Tre successi di fila e domenica al trofeo Matteotti (Pescara) ha fatto il resto. Ancora primo in una volata spettacolare chiusa a braccia alzate. Che settimana!

Sorrisi azzurri ai mondiali di volley maschile

Nelle Filippine, l’Italia ha debuttato domenica ai Mondiali battendo 3-0 l’Algeria. L’Italia di Fefè De Giorgi in 66’ ha eliminato i nordafricani. La coppia Bottolo-Michieletto funziona; specialmente Bottolo: ha sostituito alla grande l’infortunato Lavia.

Mago Modric in gol a 40 anni

Il fenomeno croato ha firmato a San Siro il gol vincente del Milan sul Bologna (1-0). Miglior uomo in campo. Si è fatto da solo il regalo per il 40esimo compleanno. Strepitoso.