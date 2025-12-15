Domenica sportiva da incorniciare. Una domenica che ha chiuso alla grande una settimana azzurra sotto i riflettori del mondo. Con due fatti salienti: Sinner il più amato tra i tifosi (secondo il referendum online Atp); il volley femminile per la prima volta nella storia in finale mondiale in Brasile con due club italiani: le venete del Conegliano e le toscane di Scandicci. Ora le toscane sono in cima al mondo.

Ma c’è dell’altro: la scelta dei quattro portabandiera ai Giochi Olimpici invernali. Un poker d’assi, collezionisti di medaglie. Li ricordiamo: Arianna Fontana, regina dello short track (11 podi olimpici); Federico Pellegrino (sci di fondo); Federica Brignone (due titoli mondiali nello sci alpino); Amos Mosaner (oro olimpico e mondiale nel curling con Stefania Costantini).

Senza dimenticare due “evergreen”come l’americana Lindsey Vonn e l’olandese Mathieu Van der Poel, due campioni appunto “sempre verdi”. La Vonn a 41 anni è tornata a vincere a St.Moritz, sei anni dopo il ritiro (vittoria n.83 in carriera; nessuna come lei). Re Van der Poel, 30 anni (8 monumenti tra cui due Sanremo e tre Roubaix) domenica si è presentato alla prima di ciclocross (Namur, capitale della Vallonia) ed ha vinto in solitaria. Ma vediamo gli Oscar.

Bartesaghi, la Serie A che non ti aspetti

Una Udinese da urlo ha battuto il Napoli (1-0) con un eurogol dell’olandese Ekkelenkamp (staffilata all’incrocio). Il Sassuolo ha fermato a San Siro (2-2) il Milan capolista; da Oscar il rossonero Bartesaghi, 19 anni ,comasco, terzino sinistro, il più giovane difensore a fare una doppietta in Serie A. Strepitosa vittoria della Lazio corsara a Parma: 0-1, gol di Nosolin all’82’ quando i ragazzi di Sarri erano rimasti in nove! Sorpassone Inter, ora al comando da sola con 33 punti. Seguono Milan (32),(Napoli) (31). All’inferno la Fiorentina ultima con 6 punti.

Super Antropova, Scandicci Mondiale

Ekaterina Antropova ha trascinato in Brasile il volley Scandicci al primo titolo iridato nella storia del club. Decisiva la bomber con 26 punti. Conegliano battuta dopo aver trionfato nel 2024. Vittoria 3-1 in 116 minuti. Punteggio : 30-28, 25-19, 21-25, 25-23. Finale mondiale storica.

Nadia Battocletti, Regina d’Europa

La mezzofondista trentina, 25 anni, ha vinto gli Europei di cross a Lagoa (Portogallo). Ha confermato il trionfo del 2024. Tempo fantastico: 24’52”. Oro conquistato anche dalla staffetta mista formata da Gaia Sabatini, Sebastiano Parolini, Marta Zenoni, Pietro Arese.

Sofia Goggia, sul podio nel primo SuperG

La sciatrice bergamasca, 33 anni, al primo SuperG della stagione sulle nevi di St.Moritz (Svizzera) ha centrato il terzo podio, a soli 19 centesimi dalla vincitrice, la 24enne neozelandese Alice Robinson (primo trionfo della carriera in Coppa del Mondo. Sofia c’è sempre.

Armoni Brooks firma il derby d’Italia

Il texano della Olimpia Milano, guardia di 27 anni, già stella degli Ontario Clippers, con 23 punti ha trascinato l’Olimpia a vincere sulla Virtus Bologna. Terzo successo in 7 giorni. Alle stelle l’allenatore Peppe Poeta: “Questi sono ragazzi strepitosi”. Virtus (18) scavalcata dal Brescia (20), sale Milano (14).

Lisa Vittozzi, rimonta da urlo in Austria

La biatleta bellunese, 30 anni, è tornata sul gradino più alto del podio trionfando in Coppa del Mondo in Austria a 21 mesi di distanza dall’ultima volta. Lisa, una delle favorite a Milano-Cortina, è riuscita ad imporsi facendo 20 su 20 al poligono. Ha centrato il 60esimo podio in carriera con una rimonta incredibile, dal 14esimo posto nella Sprint. Gara perfetta.