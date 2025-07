Un’altra domenica sportiva di record storici, di splendide conferme, di emozionanti sorprese. In copertina il record Ducati, le nuove Farfalle, il nuoto azzurro ai Mondiali di Singapore, i ragazzi del basket sul tetto d’Europa dopo 12 anni, e le solide performance di una ItalTennis che non finisce mai di stupire. Ora l’Italia conta 7 azzurri nei Top 50, tre nei Top 20: Sinner, Musetti, Cobolli.

Senza dimenticare le Azzurre del Calcio che a Ginevra hanno centrato un risultato storico: dopo 28 anni le ragazze tra le prime 4 d’Europa. E poi la missione rilancio della pallavolo maschile (De Giorgi insegue Velasco) puntando sui giovani innesti. Le donne del volley invece hanno appena stabilito un record incredibile, 26 vittorie consecutive compreso l’oro olimpico di Parigi e quello alla Nations League dell’anno scorso. Ma vediamo i 5 Oscar della domenica sportiva.

Marc Marquez, show con la Ducati dei record

Il pilota spagnolo della Ducati a Brno ha centrato l’ennesima impresa. Numeri da record: è il primo pilota Ducati ad aver vinto 5 GP di fila (5 doppiette, nel caso, tenuto conto anche delle Sprint). Nessuno, in rosso, prima di lui, era stato così micidiale nel mettere in fila vittorie. Marc ha già in tasca l’intero Mondiale e siamo solo al giro di boa.

Taddeucci, tris d’argento a Singapore

Strepitosa Ginevra Taddeucci. Dopo 10 e 5 km la nuotatrice toscana si è presa anche la nuova specialità dei 3 km. Bilancio strepitoso per l’Italia con le medaglie di Paltrinieri. Ginevra, 28 anni, è la prima azzurra con 3 podi ai mondiali.

Le Farfalle in volo con Sofia Raffaeli

Le nuove farfalle hanno stupito nella World Cup di ritmica. Medaglia d’oro ai nastri per la squadra azzurra di ginnastica ritmica al forum di Assago. Sofia Raffaeli ha stupito ancora centrando l’oro nella finale di specialità con il cerchio e l’argento alle clavette. Tara Dragas ha conquistato l’oro con il nastro e il bronzo con la palla al suo esordio. Sofia in particolare ha stregato il Forum. Ovazioni per lei, prima iridata della storia azzurra (5 ori).

Tennis, Italia superstar

Con la vittoria di Luciano Darderi in Svezia, l’Italtennis ha piazzato 7 azzurri nella top 50. Cioè Sinner (Jannik salta Toronto perché ha bisogno di riposo), Musetti, Cobolli, Sonego, Berrettini, Arnaldi, Darderi. Con il successo di Darderi l’Italia ha portato a 6 il numero dei tornei vinti quest’anno. Una filiera iniziata con i 2 Slam di Sinner e la doppietta di Cobolli a Bucarest.

Basket sul tetto d’Europa

Estate magica per il Basket Azzurro. Dopo il bronzo delle donne domenica è arrivato il trionfo degli azzurrini a Creta. Oro all’Europeo Under 20. Netta la vittoria sulla Lituania (83-66). Miglior uomo in campo Francesco Ferrari, pilastro azzurro e del Cividale, capitano e trascinatore: 26 punti in finale.