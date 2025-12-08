Gli Oscar di una Domenica sportiva da incorniciare: Norris è il nuovo campione del mondo di F1, il Napoli di Conte è tornato al comando della serie A, la Nazionale di nuoto prima nel medagliere europeo.

Perugia vola nel volley maschile, Brescia nel basket in serie A davanti alla Virtus Bologna ; sorpresa gigante sulle nevi del Colorado con l’azzurro della Val Gardena , il 26enne Alex Vinatzer. Nel dettaglio.

FORMULA NORRIS, L’INGLESE RE DEL MONDO

Lando Norris è il nuovo campione del mondo di F1. Ha detronizzato Max Verstappen dopo 4 anni di dominio Red Bull. Dopo 17 anni la Mc Laren ha vinto il titolo piloti con un team principal italiano: l’ingegnere Andrea Stella. Norris è già un idolo sui social perché è un “campione gentile”. Volata indimenticabile ad Abu Dhabi. Lando ha battuto Max di soli 2 punti.

NAPOLI IN PARADISO COL GIGANTE HOJLUND.

Il Napoli di Conte è tornato in vetta alla serie A. Battuta domenica sera la Juventus 2-1 con doppietta del danese Hojlund, miglior uomo in campo, davanti a 52 mila spettatori.Per Spalletti è stato un ritorno amaro al Maradona. Ora la Juventus e’ a -8 dalla vetta. Ottimo anche il brasiliano Neres, spalla del bomber di Copenaghen. Ora il Napoli (31) e’inseguito da Inter (30), Milan (28), Roma (27).

IL NUOTO ITALIANO POTENZA EUROPEA

Italia prima nel medagliere in vasca corta dopo una domenica trionfale a Lublino (Polonia). Gli azzurri per la prima volta hanno vinto il medagliere europeo. Solo domenica hanno conquistato bel 10 podi. Un bottino da record: 9 ori, 5 argenti e 6 bronzi. Sugli scudi Sara Curtis (record europeo nei 50 dorso),la romana Quadarella (oro nei 1500) e il bolognese Simone Cerasuolo dominatore assoluto nei 50 rana maschili.

PERUGIA AL BACIO NEL VOLLEY MASCHILE

I campioni d’Europa hanno dominato Milano in 73 minuti: 3-0 con capitan Giannelli, leader psicologico e tecnico. Il Perugia (29 punti) è tallonato dal Verona (26) e dal Trento di Michieletto (24).

SORPRESA GIGANTE NELLO SCI ALPINO

L’azzurro Alex Vinatzer spettacolare a Beaver Creek . Haconquistato il primo podio stagionale per l’Italia arrivando secondo solo alle spalle del campione svizzero Marco Odermatt. Alex ha effettuato una rimonta da urlo nella seconda manche recuperando 8 posizioni. Oro sfuggito per soli 2 decimi.