Domenica sportiva da urlo. Si è visto di tutto: Sinner a Yas Marina con la bandiera a scacchi, Gimbo Tamberi fare un salto alla Prima della Scala, Hamilton uccellare il compagno Russell nel giorno del suo addio alla Mercedes. E poi il ribaltone scudetto che non ti aspetti (caduto il Napoli, Atalanta in testa), delirio nei palasport col volley femminile e la Super Lega maschile, emozioni agli europei di cross con la trentina Nadia Battocletti, che ha trascinato all’oro anche la nazionale. E poi la favola dei fratelli calciatori Esposito: Pio, Salvatore e Sebastiano. Due punte e un mediano, 5 gol in 1 ora con le loro squadre ( Empoli, Spezia). Sem doppietta al Verona, Pio e Salvatore 3 gol al Cittadella; 3 fratelli tutti in prestito dall’Inter.

Senza dimenticare quel che è successo in settimana: Giovanni Franzoni, 23 anni, quarto nel Super G di coppa del mondo a Bieaver Creek, Federico Pellegrino terzo sul podio in coppa del mondo di Fondo. La chicca: è rientrata in sordina la leggendaria Lindsey Vonn che, a 40 anni, ha disputato 2 solide discese in Colorado dopo 5 anni e mezzo di assenza. Un ritorno migliore di quello che ha fatto un altro veterano, Tyson. Ma vediamo gli Oscar in rigoroso ordine alfabetico.

EKATERINA ANTROPOVA – Il bomber della nazionale di Velasco, italiana dal 2023, ha vinto la sfida con Paola Egonu nel big match Scandicci-Vero Milano. Prestazione stellare davanti a 3.500 spettatori. Due ore di partita e 34 punti. Paola Egonu si è fermata a 21.

NADIA BATTOCLETTI – La trentina, 24 anni, agli Europei di cross in Turchia ha dominato dall’inizio alla fine. Dopo l’argento di Bruxelles 2023 è la prima azzurra a far proprio il titolo senior in 30 edizioni della rassegna; la prima donna in assoluto a completare la tripletta d’oro, insieme a quelli Under 20 e under 23. Ha trascinato all’oro anche la squadra azzurra firmando una stagione irripetibile.

LANDO NORRIS – Il pilota britannico della McLaren ha vinto il GP di Abu Dhabi consegnando il mondiale Costruttori alla scuderia inglese. Ha chiuso la stagione da vice campione del mondo, alle spalle di Verstappen. Un exploit gestito da un italiano: Andrea Stella, ingegnere di Orvieto, team principal della scuderia del Regno Unito.

JANNIK SINNER – La “Volpe rossa” è andata ad Abu Dhabi per sostenere l’impresa (impossibile) della Ferrari in lizza per il mondiale Costruttori. Già che c’era gli organizzatori gli hanno affidato l’incarico di sventolare la bandiera a scacchi all’arrivo della gara. Al suo fianco l’attore Brad Pitt, sul Golfo Persico per girare spezzoni del suo film sulla Formula Uno. Domenica memorabile.

GIANMARCO TAMBERI – L’altista italiano, 32 anni, oro olimpico a Tokyo, è intervenuto alla Prima della Scala in un perfetto smoking accolto dal calore del pubblico. Gimbo con i suoi 192 cm di altezza ha dominato la platea sfoderando il più bel sorriso del mondo. Mostro di simpatia.