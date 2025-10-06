Domenica sportiva ricca di emozioni, record, sorprese dolce amare: Sara e Jasmine sul tetto del mondo, Sinner steso dal caldo e dai crampi nel forno di Shanghai. E poi lo show di Pogacar, re del ciclismo. Russell formidabile a Singapore. E poi la serie A che ritrova Napoli e Roma in vetta alla classifica dopo una giornata di passione. Il big match Juve-Milan è finito 0-0 con il Milan che ha sprecato un calcio di rigore. Ovazione per Allegri allo Stadium. Bene il Napoli illuminato da De Bruyne (2-1 sul Genoa). Roma in volo, corsara a Firenze. L’Inter ha convinto con Chivu (4-1 alla Cremonese) e con Bonny pirata del gol. Super Bologna col Pisa: 4-0, goleada aperta da Cambiaghi. Pareggio horror tra Udinese e Cagliari. Lazio in crescita ma ancora a centro classifica. Senza dimenticare i mondiali Paralimpici che hanno chiuso a Nuova Delhi con la magnifica Assunta Legnante che ha centrato il sesto titolo nel peso. È la miglior lanciatrice paralimpica della storia. Ma vediamo gli Oscar.

Pogacar show, un oro tira l’altro

Insaziabile Tadej. Ancora una volta il cannibale del ciclismo ha ballato da solo. Dopo i Mondiali in Ruanda ha vinto gli Europei in Francia. Due titoli in una settimana. Ha detto: ”Mi sento sulla Luna”. Ancora un trionfo dopo una fuga di 75 km.

Andrea Stella sul tetto del Mondo

Il team manager umbro del reparto corse della McLaren, 54 anni, ingegnere aerospaziale, ex tecnico ferrarista, ha portato la scuderia inglese a vincere il Mondiale Costruttori; il decimo nella storia della scuderia. Un po’ di Italia nel Circus della Formula 1.

Sara e Jasmine campionesse a Pechino

Sarà Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il WTA 1000 di Pechino bissando il successo del 2024. Hanno conquistato il nono titolo del doppio femminile. Ora sono il N.1 del Race. Pechino è sempre più azzurra.

Aldeguer, è nata una stella nella MotoGP

Fermin Aldeguer, spagnolo, 20 anni, ha dominato il GP Indonesia con una Ducati Gresini. Ha vinto il suo primo GP con maestria. È il pilota del futuro. Ha toccato i 313,9 km/h.

Russell, Re di Singapore

Il pilota Mercedes ha dominato a Mandalika dal primo all’ultimo giro. A Singapore è stato assolutamente formidabile. Weekend perfetto proprio quando è in piena trattativa per il rinnovo del contratto. Vuole ripetersi al GP USA (19 ottobre). I numeri non gli mancano.