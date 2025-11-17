Domenica sportiva memorabile di imprese, trionfi, record sorprese. E una umiliazione cocente: la Nazionale di calcio sconfitta e fischiata a San Siro, travolta dalla Norvegia, una brutta lezione da Haaland (doppietta). Ha illuso super Esposito (gol dopo 11’); poi il clamoroso ribaltone degli ospiti nella ripresa davanti a 70.000 spettatori. Per fortuna che c’è marziano Sinner, tennista di un altro Pianeta. Per lui record di spettatori e successo economico indiscutibile. Sinner ha coronato un anno da fenomeno, ha vinto in 3 continenti. Ma buone notizie anche dai Palasport, dalla MotoGP, dall’automobilismo. Ecco i 5 Oscar della domenica.

Sinner, maestro dei trionfi

A Torino Jannik Sinner ha vinto il “Torneo dei Maestri” per la seconda volta consecutiva. Ha battuto il fenomeno Alcaraz con un tennis spaziale. Con un ritmo infernale ha annullato le mosse di Carlos e nei momenti chiave ha trovato le soluzioni vincenti. Divino sulla diagonale di rovescio, micidiale con i passanti e la solita tenuta mentale. Chapeau!

Marco Bezzecchi, promessa mondiale della MotoGP

Il riminese, 27 anni, ha chiuso terzo il mondiale vincendo tre Gran Premi e due Sprint con l’Aprilia ufficiale. Ha trionfato ancora a Valencia, primo dall’inizio alla fine. Il Bez ha dimostrato che è diventato un vero leader.

Ferrari regina a Macao

LA Ferrari 296 GT3 di AF Corse, guidata dal cosentino Antonio Fuoco, 29 anni, ha dominato nella World Cup, il premio più importante che la Federazione Automobilistica Internazionale riconosce a Piloti e Costruttori in ambito GT. Fuoco, un vero fuoriclasse. Nella “Las Vegas cinese” Antonio ha fatto uno show fantastico.

Volley, colpo grosso del Verona

Alla quinta giornata del massimo campionato di pallavolo maschile la Rana Verona ha sbancato Perugia dopo 5 set al cardiopalma trascinata da Keita (21 punti) e da Darlan (24 punti) davanti a 5.000 spettatori. Pratica risolta in 136 minuti di battaglia vera.

Basket, fuga del Brescia

La ottava giornata del basket serie A ha registrato la vittoria del Brescia a Napoli (72-85). Una vittoria che ha proiettato la squadra di coach Cotelli (14 punti) da sola al comando tallonata da un trio ambizioso e attrezzato: Virtus Bologna, Venezia, Tortona. Occhio: sta risalendo il Trapani che ha sbancato Milano (80-86).