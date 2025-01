Domenica sportiva ricca di emozioni e di record. E alba magica lunedi con Sinner e Sonego. Degno coronamento di una settimana in cui si è visto di tutto: il Paperone saudita Al Rajhi, 43 anni, rampollo di una dinastia di banchieri, al volante di una Toyota HiluxT1+ del team Overdrive, ha vinto la Dakar. E’ entrato nella storia, primo saudita a vincere la corsa regina fra i Raid-rally. Il gigante Tyson Fury, 36 anni, ex re dei massimi, nella sorpresa generale, ha dato l’addio al ring e ad una barca di dollari. La seconda sconfitta contro l’ucraino Usyk non l’ha proprio digerita. Si ritira comunque con un fulgido palmares: 34 vittorie (24 ko) e solo due sconfitte.

Nel rugby serie A, la capolista Viadana (Mn) ha asfaltato i Diavoli di Reggio Emilia (48-0). Nei Palasport volano il Perugia volley con Milano e Monza, già alla fase finale della Champions. Nell’euro basket volano la Virtus Bologna, corsara nella tana del Bayer Monaco (72-82 con 20 punti di Shengelia) e la EA7 Emporio Armani Milano vittoriosa sull’Alba Berlino (100-68) con 21 punti di Mototic. Sfilza di record nella serie A calcistica (ad esempio il Bologna è salito a 33 punti, più dell’era Motta). Aspettando, col “popolo rosso” già in gran fermento, l’arrivo in settimana a Maranello di Hamilton (primi giri mercoledì a Fiorano con la nuova Ferrari) ecco un quintetto inedito di Oscar.

JANNIK SINNER – La Volpe Rossa ha colpito ancora. Agli Australian Open ha battuto in quattro set il temibile Holger Rune (n.13 ATP) col punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 6-2. Sopratutto ha fronteggiato un malessere che si era manifestato nel secondo set. Alla fine della fiera, con la testa, l’azzurro ha fatto la differenza ed è volato ai quarti con Sonego che ha demolito l’americano Tien. Anche lui ai quarti di finale. Giornata azzurra memorabile.

FEDERICA BRIGNONE – La tigre dei record ha trionfato nel SuperG di Cortina. Federica ha infilato 31 successi in Coppa del Mondo ed è sempre più leader alla corsa alla Coppa. Federica da impazzire! Alberto Tomba l’ha chiamata “regina”.

CARLO SILIPO – Missione compiuta. Il ct napoletano del Setterosa ha pilotato in Grecia le ragazze della nazionale femminile di pallanuoto a qualificarsi alle finali di World Cup. Domenica le azzurre hanno battuto Israele 17-12 con mattatrice la bolognese Dafne Bettini autrice di 6 gol.

ANTONIO CONTE – L’allenatore del Napoli fa sognare i partenopei. Napoli primo in serie A con 50 punti in 21 giornate. Festa coi tifosi all’aeroporto al rientro da Bergamo. Tre i punti di vantaggio sull’Inter (che ha una partita in meno).

FLORA TABANELLI – La bolognese, 17 anni, regina del freestyle. Prima vittoria in Coppa del Mondo nel Big Air in Austria. E’ l’italiana più giovane di sempre a vincere una gara individuale in Coppa del Mondo. E’ pronta per le Olimpiadi di Milano-Cortina.