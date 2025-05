Domenica sportiva da brividi su molti campi: finale thrilling in serie A su ogni fronte: scudetto, Europa e retrocessione. Scudetto al fotofinish. A due giornate dal termine: Napoli 78, Inter 77. La serie A del basket (stagione regolare) si è chiusa con la Virtus Bologna che si è imposta sul Trapani (101-96) e nel prossimo weekend comincia la finale scudetto con 8 squadre in gara: Virtus Bologna, Trapani, Brescia, Trento, Milano, Trieste, Reggio Emilia, Venezia.

Il tennis sta vivendolo giornate storiche agli internazionali di Roma: record di pubblico e di audience. Il Giro d’Italia, dopo la tre giorni in Albania, comincia martedì in Italia con Pedersen in maglia rosa. Si riparte da Alberobello: sono restati in corsa 182 corridori di cui 48 italiani.

Gara pazzesca della MotoGP a Le Mans: ha trionfato sotto la pioggia il francese Zarco ma Marc Marquez è tornato leader della classifica (171 punti). Alle sue spalle il fratello Alex (149) e lo sfortunato Bagnaia (120). E a fine maggio il Circus si ritrova a Silverstone. Ma vediamo gli Oscar.

JANNIK SINNER – Rientro da brividi del n.1 del tennis. Per lui record di spettatori al Foro Italico e vittoria (consecutiva) n.22, Jannik è tornato incantando Roma per ritmo e potenza. Ha trionfato anche in tv con ascolti da serie A.

MARC MARQUEZ – A Le Mans ha vinto Johann Zarco sulla Honda del team LCR di Lucio Cecchinello ma Marc Marquez, secondo, si è ripreso con la Ducati il primo posto del Motomondiale. Marquez ha collezionato 115 podi, secondo All Time per podi in Top Class: davanti a lui c’è solo Valentino Rossi con 199.

JASMINE PAOLINI – L’azzurra, 29 anni, è volata agli ottavi senza perdere un set e, per la prima volta, ha vinto 2 partite a Roma. Nel doppio con Sara Errani è ai quarti. Sara e Jasmine sono una coppia da sogno. Le olimpioniche puntano al bis di un anno fa al Foro.

VITTORIA BUSSI – La ciclista romana, 38 anni ha migliorato il suo record dell’ora in Messico percorrendo 50km e 455 metri a 1800 metri di altitudine. Era stata lei la prima donna a infrangere il muro dei 50 km nel 2023. Ha dedicato la vittoria ai suoi gatti, Gauss e Chanel.

MADS PEDERSEN – Il danese ha vinto un altro sprint a Valona e si è ripreso la maglia rosa confermandosi il più veloce della metà del gruppo che ha lasciato per strada i velocisti veri. Il danese, 29 anni, ha centrato 52 vittorie in carriera. Un vero campione.