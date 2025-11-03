Emozioni, record, eventi da ricordare. Una domenica così entra nella storia dello sport. Indimenticabile il trionfo di Sinner a Parigi; notizia celebrata sulle prime pagine dei quotidiani italiani. Domenica sera il programma televisivo “Kilimangiaro“ (Rai 3) ha interrotto la diretta per annunciare “il trono di Jannik”. Lunedì mattina l’Equipe, la Bibbia sportiva dei francesi, ha aperto il giornale con “ Sinner reprend le trone“. Indimenticabile anche l’arrivo surreale a Central Park della Maratona di New York: una volata keniana dopo 42 km e 195 metri. Sorpresa anche in serie A con il Napoli in vetta (22 punti) tallonato dalle milanesi e dalla Roma (21). Buona la prima di Spalletti sulla panchina della Juventus (ora terza a 18 punti col Bologna). Sorprese anche nei Palasport e persino nel rugby dove i diavoli di Reggio Emilia hanno domato Viadana balzando in testa alla classifica. Ma vediamo gli Oscar di giornata.

Sinner sul trono, è tornato il n.1

A Parigi ha battuto in finale il canadese Aliassime e per una settimana ritrova la vetta nel ranking mondiale davanti ad Alcaraz. A Torino il duello finale tra i due fenomeni. A Parigi Sinner ha vinto il 23esimo torneo della carriera, la quinta vittoria in un 1000. Ora deve convincere il coach Cahill a restare pure nel 2026.

Daniele Meucci primo degli italiani a New York

Il maratoneta e mezzofondista pisano, campione europeo di maratona a Zurigo 2014, è stato il primo degli italiani (2.600 al via) a Central Park a tagliare il traguardo con un tempo molto buono.

Fabio Soli il coach che fa volare il Verona Volley

Il tecnico scaligero davanti a 5.000 tifosi ha condotto il Rana Verona alla vittoria sul Trento (3-1), la squadra trentina con cui ha vinto l’ultimo tricolore. Mattatore lo schiacciatore maliano Keita: 26 punti e 8 ace dalla battuta. Verona prima con 12 punti tallonata dal Perugia (11) e Civitanova (10).

Ekaterina Antropova la bomber di Scandicci

L’azzurra iridata di Velasco sta facendo volare Scandicci nel volley femminile. Alla settima giornata di campionato Ekaterina con 26 punti ha sbancato Novara. È stato il colpo di giornata vinto grazie al tiebreak. Ekaterina è salita a quota 140 punti in stagione. Ha raggiunto Isabelle Haak, la bomber svedese del Conegliano capolista.

I texani dell’Olimpia Milano

I texani Nebo e LeDay fuori da circa un mese per problemi muscolari sono rientrati in squadra e hanno demolito Reggio Emilia (61-93). Il coach Ettore Messina ha conquistato la quarta vittoria di fila in campionato. Ora la EA7 Emporio Armani Milano è in vetta con Tortona, Virtus Bologna e Brescia.