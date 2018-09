ROMA – Le partite delle Nazionali hanno regalato gioie a due calciatori del nostro campionato, Patrick Schick della Roma e Ivan Perisic dell’Inter.

Il romanista ha segnato nel giorno del suo esordio nella Nations League, nel corso della partita tra la Repubblica Ceca e l’Ucraina.

Il giocatore dell’Inter è andato in gol durante la partita amichevole tra la Croazia e il Portogallo. Per Perisic questo gol è il logico proseguimento di una stagione che è iniziata da urlo, dopo i due gol con la maglia dell’Inter è arrivato questo in nazionale.

Per Patrick Schick questo gol rappresenta una Iniezione di fiducia perché l’avvio di stagione con la maglia della Roma non è stato di certo esaltante.

Golazo de Perisic ante Portugal pic.twitter.com/MykESQiqU9 — Inter Argentina (@InterMilan_Arg) 6 settembre 2018