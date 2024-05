Grande equitazione a Roma: a Villa Borghese, Piazza di Siena, il concorso ippico internazionale (22-26 maggio)

Grande equitazione a Roma. Al via il Concorso ippico internazionale a Villa Borghese (22–26 maggio). E l’edizione n.91. Teatro centrale lo storico Ovale verde di Piazza di Siena, cuore di quello stadio naturale che è il gioiello della famiglia Borghese. Quattro giorni di gare, 600 cavalli, 17 Nazioni ,83 tra amazzoni e cavalieri, ltribune sempre affollate. È la più importante rassegna italiana di questo sport.

Giovedì di gare nazionali

Nello storico galoppatoio di Villa Borghese da giovedì 23 a sabato 25 si svolgeranno tutte le gare dello CSIO. Le gare si concluderanno alle 21.15 di sabato con la finale del torneo di Polo. Domenica il sipario calerà definitivamente con i caroselli di Piazza di Siena : alle 19 il carosello San Raffaele alle 19.30 il carosello Lanceri di Montebello, alle 20 il carosello del quarto Reggimento Carabinieri. Ouverture del Concorso mercoledì l Entusiasta io presidente del CONI, Giovanni Malagò: “Scommessa vinta ed è merito di tutti. Piazza di Siena non ha perso la sua bellezza e la sua connotazione storica”.

Gli azzurri in gara

Sono 27 (4 amazzoni e 23 cavalieri) selezionati dal responsabile tecnico Marco Porro. I 4 che andranno in campo Venerdì 24 nella “ Coppa delle nazioni Intesa San Paolo” saranno scelti tra Emanuele Camilli, Giacomo Casadei, Lorenzo De Luca, Giulia Martinengo Marquez e Luca Marziani. Dopo la sfilata di mercoledì in Via dei Condotti – la sfilata a cavallo dei giocatori che disputeranno “l’Italia Polo Challenge” – il programma si articola in 4 giorni di gare spettacolari. Quest’anno gli iscritti sono 82 ( 20 amazzoni, 62 cavalieri. La lista e cappeggiata da 4 top dieci. Tra gli iscritti la più giovane e la Toscana Martina Simoni, non ancora 21enne. Il partecipante più anziano e in vece lo svedese Rolf Goran Bengtsson, quasi 62enne.

Dove in Tv

Le principali prove della 4 giorni Romana saranno trasmesse in diretta su Rai2 Hd e Rai Sport; in Streaming su Rai Play e in sintesi in differita su Rai2 e Rai Play.