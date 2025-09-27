Grandi gli azzur4i del volley! Hanno dominato e piegato la Polonia, campione d’Europa in 3 set combattuti con una forza mentale straordinaria. Domenica alle 12.30, sempre a Manila (Filippine) la finale mondiale tra Italia e Bulgaria. Il match point con i polacchi porta la firma di Michieletto implacabile ancora una volta, ha inventato attacchi semplicemente folli. Straordinaria la regia di Giannelli, implacabili le martellate di Romano, Sani, Botolo, Porro. Splendido il muro di Anzani su Leon e Ckochanowski. Ottimo come sempre Balaso. L’Italia ha demolito le individualità polacche. Miglior realizzatore azzurro Romanò (15 punti) seguito da Michieletto (12), Russo (6), Bottolo (3). Decisivo Sani quando è entrato in battuta . Perfetto nei cambi il ct De Giorgi che dice: “La nostra arma? Siamo agonisti, puntiamo sulla forza del gruppo”.

PRIMO SET – Avvio tribolato (7-11), Leon micidiale, reazione Italia, sorpasso azzurro (18-16), allungo tricolore (22-19) e chiude 25-21. Bene la difesa.

SECONDO SET – Ancora una partenza complicata (2-5), po il pareggio (6-6), errori (13-13), sorpasso azzurro (18-14) con un allungo debole (21-20). Finale thrilling (23-22) e martellata finale di Sani (25-22). Italia-Polonia: 2-0.

TERZO SET – Solito avvio difficile (2-6),errori azzurri (5-11), problemi inattesi (9-14) parzialmente risolti (16-17). Ace Michieletto: 18-18. Altro finale al cardiopalma (21-19), poi 23-21 quindi 24-23. Match point centrato: 25-23. Italia in finale per il secondo anno consecutivo.

Il cammino del volley azzurro a Manila

Alla semifinale con la Polonia gli azzurri, campioni in carica, sono arrivati con un crescendo non senza intoppi. Vittoria agevole 3–0, al debutto con l’Algeria (14 settembre). Ma due giorni dopo l’amara sconfitta col Belgio (2-3) dopo una battaglia di 127 minuti.

Un brutto ko che ha messo i Mondiali di volley subito in salita e gli ottavi a rischio. Per fortuna c’è stata una pronta e convincente reazione ai danni della Ucraina (3-0 in 76’) e i ragazzi del ct Fefè De Giorgi hanno blindato gli ottavi. E domenica 21 settembre l’Italvolley ha disputato la sua miglior partita: 3-0 alla quotata Argentina. Vittoria che ha consentito di incontrare ai quarti il Belgio, vendicare il ko nel girone con un secco 3-0 in 78’ sfoderando una buona condizione e conquistando la semifinale con i campioni d’Europa. Mercoledì 24 si è rivisto il miglior Giannelli in regia con due protagonisti ritrovati: Russo e Michieletto. Con la Polonia l’Italia ha giocato la settima semifinale mondiale.