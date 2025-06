Weekend sportivo più seducente che mai. Sotto i riflettori eventi apicali che coinvolgono più discipline sportive. In testa i motori (Formula Uno e MotoGP), il calcio internazionale, gli Europei di atletica, i campionati italiani di ciclismo ad una settimana dal Tour de France, dal grande tennis con 11 azzurri sull’erba di Wimbledon, la sorpresa dell’Italbasket femminile agli Europei in Grecia; domenica le azzurre affronteranno la Francia per il bronzo europeo vediamo.

FERRARI, IN AUSTRIA ULTIMA CHIAMATA

Comincia domenica sul circuito Red Bull Ring di Zeltweg in Stiria la lunga estate europea del Mondiale di F1. In meno di tre mesi si correrà anche in Inghilterra, Belgio, Ungheria, Olanda e Italia. Un ciclo di GP destinato a fornire risposte. In particolare sapremo se la Ferrari sta acquistando competitività con i nuovi sviluppi. Una prima risposta la darà il Gp d’Austria, 11esima prova del Mondiale (domenica 29, 71 giri, ore 15). È caccia alla McLaren di Piastri e Norris.

DUCATI, IN OLANDA ESAME PER BAGNAIA

Domenica ad Assen (4.555 metri, 26 giri, 118 km, ore 14) si corre il Gp d’Olanda, decima prova delle 22 del Mondiale 2025. È la pista amica di Pecco Bagnaia (quattro successi, uno in più del leader Marc Marquez). Il pilota italiano della Ducati è sotto esame: quest’anno ha vinto solo ad Austin (30 marzo).

INTER E JUVENTUS AL MONDIALE D’AMERICA

Le rappresentanti del calcio italiano al Mondiale per club hanno entrambe ottenuto il pass per gli ottavi di finale. L’Inter se la vedrà il 30 con la Fluminense nel forno di Charlotte. La Juventus il primo luglio affronterà a Miami il Real Madrid reduce da un limpido 3-0 sul Salisburgo (Vinicius mattatore).

GLI AZZURRI DELL’ATLETICA AGLI EUROPEI DI MADRID

La Nazionale italiana è impegnata fino a domenica agli Europei a squadre che si svolgono a Madrid. Assenti Jacobs, Tamberi,Ali e Diaz il team tricolore (51 atleti) gioca le sue carte migliori sabato con Furlani (lungo) e Sara Fantini (martello),domenica con il gigante Fabbri (peso) e Larissa Iapichino (lungo). E venerdì Nadia Battocletti ha dominato per la terza volta i 5.000.

CAMPIONATO ITALIANO DI CICLISMO IN DUE SEDI

Sabato e domenica a Darfo Boario Terme (donne Élite/Under 23) e domenica da Trieste a Gorizia si disputerà la prova in linea Elite maschile su un percorso di 228,8 km. Chi sarà il successo di Alberto Bettiol? Filippo Ganna giovedì ha vinto il sesto tricolore a cronometro percorrendo i 28 km del tracciato di San Vito al Tagliamento in 30’35” alla media di 54,912. Secondo Baroncini (+47”), terzo Cattaneo (+57”), E domenica tenterà di fare il bis nella prova in linea. Poi lo vedremo al Tour (5-27 luglio, 21 tappe, 3.320 km, 184 corridori, 23 squadre).

RECORD DI AZZURRI A WIMBLEDON

Sono ben 11 tennisti italiani che partecipano al torneo di Wimbledon. Ultimo a qualificarsi il romano Giulio Zeppieri, 23 anni,che ha conquistato il suo primo Main Draw nel tempio inglese dopo una maratona conclusa al quinto set contro il cileno Garbin. Gli altri sono: Sinner, Musetti, Cobolli, Berrettini, Arnaldi, Sonego,Darderi, Bellucci, Nardi e Fognini. Sinner è nel lato di Musetti, Draper e Djokovic; Jannik al primo turno affronterà Nardi dopo aver rivoluzionato il suo staff (licenziati Panichi e Bardi). Carlos Alcaraz trova troverà all’esordio Fognini. Nel femminile Jasmine Paolini è finita dal lato di Sabalenka, Keise e Zheng.