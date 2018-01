LONDRA (INGHILTERRA) – E’ in corso la trattativa per il trasferimento di Graziano Pellè dal campionato cinese a quello inglese.

Pellè ha già giocato in Inghilterra con la maglia del Southampton e potrebbe tornare in Premier League per vestire la casacca del West Ham, club di Londra.

Girando i forum dei tifosi del West Ham, si parla poco di Graziano Pellè ma

moltissimo di Viky Varga, una delle wag più belle del Mondo.

A giudicare dalle foto postate da Viky Varga sul suo profilo Instagram, i tifosi del West Ham non hanno tutti i torti.