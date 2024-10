Il Guardian ha stilato una lista dei migliori calciatori in circolazione nati nel 2007, giovani talenti già esplosi e altri di cui sentiremo parlare in futuro, con una carriera tutta da scrivere. Alcuni di questi sono noti ai fan e giocano già da titolari nelle loro squadre, come Lamine Yamal, Pau Cubarsí e Andrija Maksimović. Nella lista, proposta di seguito, c’è anche un po’ di Italia.

I migliori calciatori nati nel 2007, i difensori scelti dal Guardian

James Overy (Australia) – Manchester United

Luka Vuskovic (Croazia) – Hajduk Spalato

Joane Gadou (Francia) – Salisburgo

Emanuel Benjamín (Italia) – Real Madrid

Pau Cubarsí (Spagna) – Barcellona

Joan Martínez (Spagna) – Barcellona

Bleon Kurtulus (Svezia) – Halmstad

Marvin Akahomen (Svizzera) – Basilea

Kyrylo Dihtyar (Ucraina) – FC Metalist Charkiv

Christian McFarlane (USA) – New York City FC

Alfonso Montero (Uruguay) – Juventus Primavera

Azizbek Tulkinbekov (Uzbekistan) – Bunyodkor

Calciatori nati nel 2007, i centrocampisti scelti dal Guardian

Franco Mastantuono (Argentina) – River Plate

Konstantinos Karetsas (Belgio) – Genk

Gabriel Carvalho (Brasile) – Internacional

Riquelme Felipe (Brasile) – Fluminense

Kendry Páez Andrade (Ecuador) – Independiente del Valle

Chris Rigg (Inghilterra) – Sunderland

Matias Siltanen (Finlandia) – KuPs

Ayyoub Bouaddi (Francia) – Lille

Viggo Gebel (Germania) – Lipsia

Francis Onyeka (Germania) – Bayer Leverkusen

Federico Coletta (Italia) – Roma

Mattia Liberali (Italia) – Milan

Jaden de Guzmán (Olanda) – PSV

Daniel Daga (Nigeria) – Enyimba

Sebastian Olderheim (Norvegia) – Stabæk

Adrian Przyborek (Polonia) – Pogoń Szczecin

Andrija Maksimovic (Serbia) – Stella Rossa

Marc Bernal (Spagna) – Barcellona

Ege Arac (Turchia) – Galatasaray

Calciatori nati nel 2007, gli esterni scelti dal Guardian

Ian Subiabre (Argentina) – River Plate

Bruno Durdov (Croazia) – Hajduk Spalato

Rayane Messi (Francia) – Strasburgo

Matheus Reis (Messico) – Fluminense

Shane Kluivert (Olanda) – Barcellona

Maxloren Castro (Perù) – Sporting Cristal

Geovany Quenda (Portogallo) – Sporting Lisbona

Lorenzo Hoareau (Seychelles) – Saint Louis Suns United

Siyabonga Mabena (Sudafrica) – Mamelodi Sundowns

Lamine Yamal (Spagna) – Barcellona

Koussay Maacha (Turchia) – Espérance de Tunis

Zavier Gozo (USA) – Real Salt Lake

Calciatori nati nel 2007, gli attaccanti scelti dal Guardian