TORINO – In casa Torino è scoppiata la “bomba Iago Falque“. L’attaccante granata, tra i migliori in campo di Torino-Roma 0-1, vuole cambiare aria e gradirebbe il ritorno in patria per vestire la maglia del Siviglia. Iago Falque non ha usato giri di parole nell’intervista nel post partita di Torino-Roma 0-1 [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

“Qua al Torino ho dimostrato di essere di buon livello, ho fatto stagioni importanti e a volte meritavo più rispetto di quello che ho avuto. Alla fine del mercato in Spagna mancano dodici (oggi 11, n.d.r.) giorni, adesso vedremo, dobbiamo prendere una decisione”.

Il Torino ha preso atto del mal di pancia di Iago Falque e sta facendo di tutto per convincerlo a restare tra le fila dei granata. Torino che è anche disposto a sfoltire il suo attacco, intavolando una trattativa con il Siviglia, ma vorrebbe cedere in Spagna Niang e non Iago Falque. Anche perché Iago Falque è un titolare per Walter Mazzarri mentre Niang non avrebbe spazio complice anche l’arrivo di Simone Zaza dal Valencia.