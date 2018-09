TORONTO (CANADA) – La sua squadra, il Los Angeles Galaxy, ha perso 5-3 a Toronto ma Zlatan Ibrahimovic si è preso ugualmente la scena con il suo 500° gol in carriera. Una rete che sta impazzando sui social network perché è da cineteca.

Ibrahimovic, che ha un passato nelle arti marziali, ha battuto il portiere avversario con un colpo da kung fu. Un gol da vedere e rivedere.

Eccovi servita la colazione a letto, solo perché oggi che è domenica. Non vi ci abituate #Zlatan500 #Ibra #Ibrahimovic #MLS https://t.co/2QGL78ZI9S

— Eurosport IT (@Eurosport_IT) 16 settembre 2018

Zlatan Ibrahimovic come Ronaldo e Messi: 500° gol in carriera… 😮😮

Zlatan segna il suo 500° goal in carriera con un colpo da kung fu #Zlatan500 #Ibrahimovic pic.twitter.com/ObHmriL9Fv

Lo de Ibrahimovic no tiene nombre. Este es su gol 500 como profesional! pic.twitter.com/00xzCGitRF

500esimo gol in carriera per #Ibrahimovic. Come sempre molto banale Ibra. #FCIM #Ibra pic.twitter.com/L2gsk8C32Y

— Raffaele Caruso (@Rafficaruso94) 16 settembre 2018