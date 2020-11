Ibrahimovic, infortunio alla coscia sinistra: c’è la lesione. I tempi di recupero

Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra: è questa la diagnosi per Ibrahimovic dopo l’infortunio nel match contro il Napoli.

È arrivato il tanto atteso comunicato ufficiale sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic dopo l’infortunio nel match contro il Napoli. I controlli effettuati oggi hanno evidenziato la “lesione muscolo bicipite femorale della coscia sinistra”. Difficile stabilire al momento con certezza le tempistiche per il completo recupero dello svedese che tra 10 giorni si sottoporrà a nuovi controlli.

Come detto fra dieci giorni il 39enne si sottoporrà ad un nuovo controllo e, fino ad allora, sarà difficile stabilire le tempistiche precise per il ritorno in campo. Al momento sembra scontata l’assenza almeno per due settimane, anche se lo stop potrebbe allungarsi fino ad un mese nella peggiore delle ipotesi. Esami anche per Saelemaekers, che ha invece riportato un “trauma distorsivo alla caviglia sinistra di primo grado”.

Quali partite salta Ibrahimovic

Ibrahimovic quindi salterà sicuramente le partite contro il Lille in Europa League (giovedì 26 novembre), il match di campionato di domenica 29 contro la Fiorentina, la gara europea col Celtic Glasgow (3/12) e quella con la Sampdoria (6/12). La speranza è che il Milan possa ritrovare il suo leader e cannoniere – 11 reti in 10 partite – prima di Natale per le gare contro Genoa e Sassuolo. (fonte AC MILAN)