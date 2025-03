La lite, con tanto di video circolato sui social, tra Icardi e Wanda Nara mette nei guai il calciatore: conseguenze spaventose

Una lite drammatica, momento di tensione altissima, il tutto davanti alle figlie. Tra Mauro Icardi e Wanda Nara il punto di non ritorno è stato superato da un pezzo e la separazione sta assumendo sempre più i contorni del dramma.

Nelle ultime ore è diventato virale sui social il video dell’ultima lite tra i due ex coniugi. Momenti concitati che hanno richiesto anche l’intervento della polizia. Nel filmato si vede il calciatore in ascensore insieme ad una delle figlie, visibilmente agitato, mentre non inquadrata si sentono le urla di Wanda Nara. Il tutto davanti agli agenti che cercavano di riportare la situazione alla calma. Stando a quanto riportato dai media argentini, tutto sarebbe nato a causa della gestione dei cani delle due figlie.

Icardi, che ha ricevuto il permesso dal tribunale di trascorrere del tempo con le due bambine, non avrebbe voluto portarli con sé ed è per questo che si è recato a casa dell’ex moglie. Da qui la discussione che poi è degenerata, come testimoniato dal video. Proprio il filmato ha già avuto conseguenze pesanti su Mauro Icardi che ha perso il team di legali che lo stava seguendo nella causa di separazione.

Lite Mauro Icardi-Wanda Nara, lasciano gli avvocati del giocatore

Subito dopo la lite ripresa in un video amatoriale che è diventato di dominio pubblico, gli avvocati di Mauro Icardi hanno presentato le dimissioni.

Una decisione frutto proprio della pesante discussione avvenuta a casa di Wanda Nara e davanti alle figlie della coppia, apparse particolarmente provate dalla situazione. Il team legale, formato da Lara Piro, Elba Marcovecchio e Guadalupe Guerrero, ha spiegato pubblicamente il motivo di questa decisione. Lara Pirlo a Angel de Bristo ha detto di aver lasciato l’incarico perché “sto molto male per le ragazze“.

Commentando l’ultima lite, l’avvocato ha parlato di “situazione dantesca“, aggiungendo di essere rimasta scioccata nel vedere le immagini del litigio. La Piro ha quindi spiegato che la decisione presa non è stata facile, ma è stata comunque quella giusta. Per Icardi ora la situazione diventa complicata: il calciatore dovrà trovarsi un altro team legale cui affidarsi nella causa da separazione e quanto avvenuto nelle ultime ore non lo agevolerà di sicuro.

Una situazione sempre più tesa tra la coppia con i due che sembrano non voler fermare la loro ‘guerra’ neanche davanti alle figlie.