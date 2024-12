Icardi-Wanda Nara, lo scatto-verità fa il giro del web: tutti i dettagli

I rapporti tra calciatore e showgirl restano tesi ed intanto spunta la foto che diventa virale: la verità è sotto gli occhi di tutti

Una storia che tiene banco da anni e che nelle ultime settimane ha toccato probabilmente il punto di non ritorno. Tra Mauro Icardi e Wanda Nara il matrimonio è finito a carte bollate. Liti, denunce, accuse reciproche hanno contraddistinto gli ultimi giorni della ex coppia.

Ad accendere ulteriormente lo scontro ci ha pensato la showgirl argentina che ha confessato di avere una storia con L-Gante da tre anni. In pratica, secondo l’ammissione della presentatrice, la frequentazione con il rapper va avanti da quando era ancora in piedi il matrimonio con l’attaccante del Galatasaray.

Anzi, date alla mano, i due avrebbero iniziato la relazione proprio nel periodo di crisi tra Wanda Nara e Icardi dovuto al presunto tradimento del calciatore con China Suarez. Una situazione che portò il matrimonio vicino alla rottura, poi i due – almeno apparentemente – riuscirono a ricucire lo strappo. Le fiamme covavano però sotto la cenere e così qualche mese fa è arrivata la rottura (probabilmente) definitiva e ora l’ammissione della relazione con L-Gante che va avanti da anni.

Una rivelazione che Icardi non ha preso ovviamente bene, tanto da esternare tutto il suo rammarico: “Io mi prendevo cura delle mie figlie e dei loro fratelli – lo sfogo riportato dal giornalista Pepe Ochoa –, pensando che lavorassi, invece tu vivevi una doppia vita“. Una situazione che ha ulteriormente acceso lo scontro, ma che nelle ultime ore è passata per un momento in secondo piano.

Icardi lontano da Wanda Nara: la foto dell’operazione

Mauro Icardi ha messo per qualche ore in soffitta la vicenda che lo vede coinvolto con Wanda Nara e si è dedicato alla sua salute. L’attaccante, infatti, qualche settimana fa si è procurato la rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio destro e il 2 dicembre si è sottoposto ad un intervento chirurgico in Argentina.

Ancora in clinica, Icardi ha voluto postare una foto che lo mostra a letto con accanto il medico che lo ha operato: “Grazie caro Guille e grazie a tutto lo staff che ha lavorato per la riuscita di questa operazione – il messaggio condiviso dal giocatore -. Voglio anche ringraziare la mia grande famiglia del Galatasaray per aver curato ogni dettaglio e aver organizzato tutto. Torno presto“.

Una promessa quella del bomber ex Inter che ora dovrà restare diversi mesi lontano dai campi di gioco. Saranno mesi comunque intensi per la separazione da Wanda Nara.