Situazione pesante tra Mauro Icardi e Wanda Nara: spunta un filmato con un litigio tra i due davanti alle figlie

Tensione alle stelle e polizia costretta ad intervenire. Tra Mauro Icardi e Wanda Nara la situazione purtroppo è degenerata. La causa per la separazione sta avendo strascichi anche sulla vita delle due figlie dell’ex coppia, protagoniste loro malgrado dell’ultimo litigio tra il calciatore e la showgirl.

Una lite che ha richiesto l’intervento della polizia e che è stata immortalata in un video che in poco tempo ha fatto il giro del web. Le immagini fanno scalpore e testimoniano quanto la situazione sia ormai andata oltre tra Wanda Nara e Mauro Icardi e allo stesso tempo rappresentano in maniera evidente quanto la vicenda stia pesando sulla serenità delle bambine.

Stando al racconto dei media argentini tutto è nato quando Mauro Icardi – che ha ricevuto l’autorizzazione del Tribunale a trascorrere del tempo con le figlie, ma senza la presenza della nuova compagna China Suarez – è andato a prelevare a scuola le due bambine. Con loro c’erano anche i cani che il calciatore non voleva portare con sé. Da qui la decisione di passare a casa di Wanda Nara per consegnarli ed è proprio questo il motivo che ha scatenato la discussione.

La donna insisteva affinché l’ex marito portasse anche gli animali insieme alle figlie, mentre l’attaccante del Galatasaray voleva che restassero con l’ex moglie. La tensione ha raggiunto livelli molto alti, tanto che è stato richiesto l’intervento della polizia con diverse pattuglie che si sono recate sul posto.

Lite Icardi-Nara, il video della discussione è virale

Stando al racconto di alcuni testimoni, riportati dai media argentini, Icardi si sarebbe chiuso in ascensore insieme ad una delle due figlie, in stato di evidente agitazione. Una situazione che ha esasperato Wanda Nara che avrebbe cominciato ad urlare e chiamare aiuto.

In tutto questo le bambine hanno iniziato a piangere e hanno pregato Icardi di portare i cani con loro. Neanche l’intervento della polizia avrebbe favorito il ritorno alla calma. Stando a quanto riportato, infatti, Icardi avrebbe rifiutato di uscire dall’ascensore anche davanti alla richiesta degli agenti. Il tutto mentre le figlie erano visibilmente agitate e Wanda Nara urlava e piangeva, come mostrato nel video.

Uno spettacolo non certo edificante e che testimonia la grande rottura che c’è tra i due ex coniugi, arrivati ormai allo scontro totale. A farne le spese le due bambine che vengono descritte come particolarmente toccate dalla situazione.