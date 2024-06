Il campionato si è concluso ma le squadre di Serie A guardano già alla prossima stagione 2024/2025. Tra cambi di panchina, un calciomercato che si preannuncia caldo ed Euro 2024, il calcio non tramonta mai neanche d’estate, accompagnando ogni tifoso fino all’inizio della stagione, con speranze, certezze e la giusta dose di entusiasmo. Scopriamo le date confermate della Serie A 2024/2025, quando inizia, le pause per la Nazionale, la data della Supercoppa Italiana e quella del Mondiale per club.

Serie A 2024/2025, quando inizia il campionato

La Serie A 2024/2025 inizia ufficialmente nel weekend del 17 e 18 agosto. Restano invece da stabilire ancora i turni infrasettimanali, l’eventuale pausa natalizia e la data della fine del campionato.

Serie A 2024/2025, tutte le pause per la Nazionale

Come ogni anno, il campionato si ferma per le pause delle squadre nazionali. Ecco le date confermate:

Prima pausa nazionali: 2-10 settembre.

Seconda pausa nazionali: 7-15 ottobre.

Terza pausa nazionali: 11-19 novembre.

Quarta pausa nazionali: 17-25 marzo.

Quando si gioca la Supercoppa italiana 2024/2025

La Supercoppa italiana 2024/2025 si gioca in Arabia Saudita a inizio gennaio 2025. Confermato il format a quattro squadre, che vede impegnate Atalanta, Juventus, Inter e Milan per la conquista del titolo. Nella prima semifinale l’Inter affronta la finalista della Coppa Italia, ovvero l’Atalanta; nella seconda semifinale il Milan, seconda classificata in Serie A, gioca contro la Juventus, vincitrice della Coppa Italia.

Quando si gioca il Mondiale per club 2025

La grande novità della stagione, oltre al nuovo format della Champions League, è l’introduzione del nuovo Mondiale per club. Si tratta di una competizione estiva che vede coinvolte 32 squadre di club con una formula che ricalca per certi versi quella del classico Mondiale. La competizione, infatti, si disputerà ogni quattro anni.

Il Mondiale per club si terrà negli Stati Uniti e comincia il 15 giugno 2025, con la finale fissata al 12 luglio. Tra le italiane già coinvolte nel torneo ci sono l’Inter e la Juventus. Hanno diritto a partecipare al Mondiale 12 squadre europee, 6 sudamericane, 4 africane, 4 asiatiche, 4 della Confederazione Nord-Centro America e Caraibi, 1 oceanica e 1 del Paese ospitante. Ogni nazione non può qualificare più di due squadre.