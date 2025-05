Il danese Mads Pedersen 29 anni, uomo-jet del team statunitense Lidl-Trek ha vinto con una volata esplosiva la tappa numero 13 del Giro d’Italia; primo sul traguardo di Vicenza. Il velocista principe del Giro, a 40 chilometri dall’arrivo sembrava in crisi, poi nel finale ha ritrovato le forze e ha battuto Van Aert e Del Toro. È poker per lui. Quattro vittorie in meno di due settimane.

Tappa vivace

Il Giro d’Italia è arrivato in Veneto per poi sconfinare, nella giornata di domani, in Slovenia. Tappa di 180 chilometri da Rovigo a Vicenza, frazione n.13 con tre modesti Gran premi della montagna (Passo Roverello, San Giovanni in Monte, Vicenza) e due traguardi volanti (Noventa Vicentina e San Bonifacio). Dislivello di 1.600 metri ed arrivo al 12%.

Mossi gli ultimi 60 chilometri sui Monti Berici. Suggestivo il finale al Santuario della Madonna di Monte Berico, sulla sommità dell’omonimo colle che domina la città, un’opera completata dal geniale architetto padovano Andrea Palladio (1508-1580). Ne è uscita una tappa più vivace della precedente (arrivo a Viadana) con un circuito conclusivo di 20 chilometri. Un anello comprensivo all’inizio del Red Bull Km (Arcugnano). Partenza ufficiale da Rovigo alle 13.06, subito velocità altissima, Mattia Bais transita per primo sul Gran premio della montagna di Roverello e vince pure il traguardo volante di Noventa mentre il traguardo di San Bonifacio è vinto dal belga De Bondt. Sempre nove al comando tra cui Mozzato, Germani, Milesi, Mattia Bais e Magli.

Scende sotto il minuto il vantaggio dei battistrada. Comincia un’altra corsa. Sulla ascesa a San Giovanni in Monte si distingue Germani, braccato da 37 corridori. Lo raggiunge Scaroni che si aggiudica il Gpm. Scollinano per primi i due azzurri. Il gruppo si è frantumato a ruota di Del Toro.

Finale esaltante

L’avventura coraggiosa di Scaroni e Germani continua. A 30 chilometri dall’arrivo sono sempre al comando con un buon passo e un margine di una cinquantina di secondi. I due azzurri procedono di comune accordo tra due ali di folla. A 20 chilometri dal traguardo sono sempre in testa e transitano per primi al primo passaggio di Vicenza. Suona la campanella dell’ultimo giro.

Circuito conclusivo di 20 chilometri

A 18 dalla fine il gruppo ha una accelerazione rabbiosa ma i due azzurri reggono la fuga nella dura salita al Santuario. Scaroni in solitaria vince il Red Bull Km. Ultimi 10 chilometri, picchiata verso Vicenza con punte di 72 all’ora. Vacek e Bardet scappano in contropiede ma sono ripresi a 500 metri dal traguardo. Volatona. Pedersen parte a 225 metri, è esplosivo, si ingobbisce in uno sforzo titanico, resiste a Van Aert e vince la sua quarta tappa al Giro 2025. Extraterrestre.

L’ordine di arrivo

Questo l’ordine di arrivo della tappa di oggi: 1. Pedersen in 3h50’24”, 2. Van Aert, 3. Del Toro (+0.02), 4. Rochas (+0.05), 5. Godon (+0.05), 6. Roglic (+0.05), 7. Tiberi (+0.05), 8. Derek Gee (+0.05), 9. Aular (+0.05), 10. Bernal (+0.05)

La classifica generale

Questa la classifica generale. 1. Del Toro in 46h32’59”, 2. Ayuso +(0.38), 3. Tiberi (+1.18), 4. Simon Yates (+1.20), 5. Roglic (+1.35), 6. Carapaz (+2.07), 7. Ciccone (+2.20), 8. McNulty (+2.40), 9. Bernal (+2.50), 10. Derek Gee (+2.54).