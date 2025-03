Wanda Nara fa chiarezza dopo alcune indiscrezioni apparse sui media argentini negli ultimi giorni: la confessione choc della showgirl

Non c’è soltanto la storia burrascosa con Mauro Icardi. Wanda Nara continua a far discutere ed essere al centro dell’attenzione mediatica soprattutto in Argentina.

Lì dove nei giorni scorsi si è consumata l’ennesima lite con l’ormai suo ex marito: la causa di separazione tra i due procede non certo in un clima di serenità, ma c’è anche altro che tormenta la showgirl. Negli ultimi giorni si è molto discusso del suo stato di salute con un intervento chirurgico a cui si è sottoposta che ha alimentato i gossip: per qualcuno sarebbe stato soltanto un intervento estetico.

Una voce alla quale ha risposto la stessa Wanda Nara tramite social, facendo chiarezza ancora una volta sulle sue condizioni di salute e sulla malattia, la leucemia, con cui sta convivendo da qualche anno e per la quale dovrà continuare a curarsi ancora a lungo. La donna ha voluto utilizzare i social per smentire le voci circolate sul suo conto negli ultimi tempi e per spiegare che sta ancora lottando contro la leucemia e che l’intervento a cui si è sottoposta si è reso necessario per un problema di salute, connesso proprio alla terapia che sta seguendo.

Wanda Nara, leucemia e operazione: tutta la verità

I social sono il suo regno e tramite social Wanda Nara ha voluto postare la sua verità. Ha pubblicato, infatti, nei giorni scorsi una foto di una serie di provette per il sangue, quindi con ironia ha spiegato come stanno realmente le cose.

“È vero – ha esordito ironicamente – non ho la leucemia. Mi piace farmi prelevare il sangue e curarmi nel miglior centro per la mia malattia. La cosa positiva – ha continuato – è che anche i medici credono nella mia bugia“. Un messaggio improntato all’ironia per smentire tutte le notizie circolate sul suo conto. Successivamente, Nara è apparsa con delle bende intorno al seno ed anche in questo caso ha voluto fare chiarezza: “Per ciò che hanno detto sul mio intervento: è stato medico! – ha chiarito la showgirl – Ha poi portato ad un intervento estetico (la riduzione del seno, ndr) che desideravo fare da molto tempo“.

Una versione suffragata anche dalle parole di Matias Payarola, il suo avvocato, che ai media argentini ha spiegato che l’operazione si è resa necessaria per un problema di salute connesso alla terapia che sta seguendo per la leucemia.