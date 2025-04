Diletta Leotta svela il suo sogno nel cassetto, ma le sue dichiarazioni sollevano un polverone: i tifosi si dividono

Il sogno di Diletta Leotta divide l’Italia. Lei che, con la sua bellezza, unisce i tifosi di tutte le venti squadre di Serie A, questa volta spacca lo Stivale.

Non poteva essere altrimenti visto che il suo desiderio calcistico, ma si concilia con la rivalità che c’è con due delle squadre più vincenti d’Italia: Juventus e Inter. Sono proprio loro ad animare il sogno, il desiderio della conduttrice di DAZN, ormai da anni il volto della Serie A per la piattaforma streaming. Anche quest’anno la Leotta accompagna gli appassionati del massimo campionato nei pre e nei post partita dei match più importanti, ma presto lascerà i campi di calcio italiano e li tradirà con quelli statunitensi.

Diletta Leotta, infatti, volerà a giugno degli Stati Uniti per commentare le partire del Mondiale del club che vedrà impegnate proprio Juventus e Inter. Le due grandi rivali sono le compagini italiane che hanno ottenuto il pass per la prima edizione del nuovo torneo voluto dalla Fifa e che vedrà partecipare squadre da tutto il mondo.

Diletta Leotta, sogno Mondiale: tifosi divisi

Ci saranno le compagini più forti del pianeta e riuscire ad andare avanti per Inter e Juventus non sarà semplicissimo, anche se entrambe vorrebbero arrivare in fondo al torneo.

È quello che spera anche Diletta Leotta che, come detto, seguirà il torneo per Dazn e già adesso non vede l’ora. Per lei lo scorso weekend c’è stato già un impegno ufficiale, con la tappa italiana del tour mondiale che sta facendo il trofeo che sarà poi assegnato alla vincitrice. L’occasione anche per fare due chiacchiere con al centro proprio il Mondiale e raccontare le sue previsioni e le sue speranze in vista dell’evento che scatterà a giugno.

La Leotta quindi dichiara in un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’: “Sogno una finale tra Inter e Juventus. In generale vorrei che le italiane andassero più avanti possibile“. Desiderio condiviso da tutti i tifosi delle sue squadre, ma non certo da quelli delle altre compagini del nostro paese e anche di quelli che sfideranno nerazzurri e bianconeri durante il tornei.

Una situazione particolare con la frase di Diletta che ha scatenato la reazione dei fan, contrari al fatto che la Leotta si sia schierata così apertamente per due squadre del nostro campionato, anche se per un torneo che con la Serie A ha poco a che vedere.