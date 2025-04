Joao Felix, arrivato a gennaio su indicazione di Conceiçao, non ha ancora inciso nel Milan, eccezion fatta per una brillante prestazione in Coppa Italia contro la Roma. In campionato e Champions League, invece, il portoghese ha deluso le aspettative. Ora un video girato nell’intervallo di Napoli-Milan lo mette al centro delle polemiche. Nel filmato si vede Walker richiamarlo con tono deciso mentre la squadra torna in campo: “Passa la palla, qui nessuno è Messi”. Un rimprovero diretto, a sottolineare un eccesso di individualismo nel suo gioco.

Un messaggio chiaro in vista del derby

Felix, visibilmente sorpreso, ha annuito senza replicare. Pochi minuti dopo, Conceiçao ha deciso di sostituirlo con Chukwueze. Il messaggio di Walker è chiaro: il Milan deve giocare di squadra ed evitare egoismi, soprattutto in vista dell’attesissimo derby contro l’Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia. La sfida di San Siro sarà un banco di prova decisivo, e i rossoneri dovranno dimostrare di aver recepito la lezione.