MILANO – Ilaria D’amico ha parlato del futuro addio al calcio del suo compagno Gigi Buffon sulle pagine della rivista F: “Gigi è preparato, da tanto immagina questo momento, sa benissimo che nulla gli darà più quell’adrenalina che gli ha regalato il suo mestiere. C’è però tutta un’altra vita di cui ha molta fame e so che per lui gli obiettivi sono fondamentali: se oggi non gliene restassero, penso alla Champions League, avrebbe già smesso”

Gigi Buffon a Che tempo che fa

“Giocavo da centrocampista ma mi piaceva fare gol, poi in tv ho visto il portiere del Camerun Thomas N’Kono ed è stata una folgorazione, così ho scelto la maglia numero 1”. Gigi Buffon, 40 anni oggi, ha raccontato così a ‘Che tempo che fa’ su Rai1 la nascita di una vocazione che l’ha portato molto lontano. La sua stima per N’Kono è rimasta immutata nel tempo, al punto da aver chiamato Thomas il primo figlio avuto da Alena Seredova. Quanto al prossimo futuro, Buffon chiede di poter fare “la scelta migliore”.

“Mi incontrerò con il presidente della Juventus, che mi vuole bene e con l’ausilio suo e della società sono certo che faremo la scelta più congrua – ha spiegato – Quale? A volte bisogna sapersi anche accontentare. Io ho fatto tanti record e sarei contento se quello di presenze in serie A restasse a Paolo Maldini, un amico e grande campione”.

“Di sicuro nel futuro mi vedo con un ruolo nel mondo del calcio, che è stato la mia vita. Da dirigente o come ruolo tecnico? Non lo so. Quando smetterò mi prenderò sei mesi per pensare e decidere su quale obiettivo puntare”, ha detto ancora. Insieme con Fabio Fazio, Buffon ha poi citato i principali numeri della sua straordinaria carriera, e ha anche ricevuto telefonate di auguri del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, del ct del Mondiale 2006 Marcello Lippi, dell’ ex compagno di squadra e nazionale Andrea Pirlo, di Pippo Baudo (grande tifoso della Juve) e del giornalista Piero Angela. Tutti si sono augurati di vederlo ancora a lungo in campo.