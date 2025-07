Domenica a tutto ciclismo in Alta Badia con 8.000 amatori. Va in scena la “Maratona delle Dolomiti”, la regina delle Granfondo, la più dura d’Europa. Festa di appassionati delle due ruote, festa di popolo.

“Piacere puro di chi ama la bici” come ha detto alla vigilia lo slovacco Peter Sagan, oggi 35enne; campione dal palmares sontuoso: 121 vittorie, 3 Mondiali, due Monumento (Fiandre e Roubaix), 7 maglie verdi al Tour de France.

Sarà all via con altri campioni del passato come Nibali, Bettini, Bugno, Aru, Pozzato. Partecipa anche il leggendario corridore spagnolo Miguel Indurain, oggi 60enne e sempre popolarissimo; ha vinto 5 Tour consecutivi, dal 1991 al 1995, record strepitoso.

Senza dimenticare che nel 1992 e nel 1993 ha fatto la doppietta Giro-Tour e che nel 1996 ha vinto ad Atlanta l’oro olimpico a cronometro. Fenomeno.

Due percorsi con partenza da Feltre

Due tracciati entrambi con partenza da Feltre, cittadina veneta in provincia di Belluno. Il primo è un percorso classico di 55 km.; quattro passi iconici come il Campolongo, Pordoi, Sella, Gardena con un dislivello di 1780 km.

Il secondo è il più complesso: 138 km. con un dislivello di 4.230 metri. Entrambi i percorsi hanno come passaggio finale il Passo Croce, e l’arrivo nella suggestiva Piazza Maggiore.

Partenza da La Villa alle 6.30 con una sola incognita: il rischio di temporali per i concorrenti più lenti. Ecco perché c’è l’obbligo di portare una mantellina in caso di pioggia o freddo. Una norma di buon senso per tutti i partecipanti. Arrivo a Corvara in Badia, villaggio dell’Alto Adige, 40 km. a est di Bolzano.

Diretta Rai di sei ore

La Maratona delle Dolomiti si corre in uno scenario unico. Garantita la sicurezza dei corridori con 1.550 volontari. Ben 6 i punti di ristoro con 2.000 kg. di mele e 1.500 di banane. I nutrizionisti hanno raccomandato l’assunzione di carboidrati sin dalla prima ora di pedalata. Corridori da tutta l’Europa, 6 ore di diretta Tv su Rai2 a partire dalle 6.15.