Incidente choc: auto capovolta, la reazione del giocatore è clamorosa

Brutto incidente per un calciatore di Serie A che ha visto la propria vettura ribaltata: la reazione del giocatore dopo lo scontro.

Brutto incidente per un calciatore di Serie A. Luca Pellegrini, terzino della Lazio, venerdì mattina è stato coinvolto in uno scontro tra due auto. Tutto è avvenuto intorno alle 9 di mattina, su su via Cassia Veientana, quando il giocatore si stava recando al centro sportivo di Formello per l’allenamento.

La sua Smart si è scontrata con una Panda guidata da una donna e la vettura si è ribaltata: uno scontro molto forte che fortunatamente non ha provocato conseguenze gravi per le persone coinvolte. Sul posto si sono immediatamente recati sia gli agenti della Polizia Locale di Roma che i medici del 118: l’esterno è stato trasportato in ospedale in codice giallo, la donna in codice rosso, entrambi però non sono mai stati in gravi condizioni.

Il calciatore, come comunicato successivamente dalla Lazio, ha riportato una ferita lacero contusa a carico della gamba destra, oltre a vari traumi contusivi. L’ex Juventus è stato costretto a saltare la trasferta di Udine, con la Lazio che è stata sconfitta dall’Udinese per 2-1 e non si sa ancora quando potrà tornare in campo. I tempi di recupero saranno più chiari nei prossimi giorni, dopo gli ulteriori accertamenti cui si sottoporrà il calciatore.

Lazio, la reazione di Pellegrini all’incidente

Lo stesso Pellegrini ha poi commentato sui social quanto accaduto con un messaggio in cui ha voluto ringraziare per i messaggi di sostegno ricevuti in questi giorni, ma non ha mancato di lanciare una frecciata anche a chi lo ha preso di mira.

Nella storia del calciatore si legge, infatti: “Grazie a tutti per la vicinanza! Sto bene ed il peggio è passato. Vi ho sentito tutti molto vicino, laziali e non… fatta eccezione per qualche subumano. Con amore, Luca“. Il termine subumano è lo stesso utilizzato da De Rossi nella conferenza stampa che ha preceduto la prima giornata di campionato.

Il tecnico della Roma ha raccontato degli insulti e delle minacce ricevute tramite social quando sembrava che Dybala dovesse lasciare i giallorossi e i tifosi giallorossi hanno avuto un reazione furiosa. L’allenatore ha spiegato: “A volte apri le foto di chi ti ha scritto certe cose e vedi che sono 14enni oppure subumani mai visti e lasci correre“.

Quello che non ha voluto fare Pellegrini che nel ringraziare chi gli ha mandato dei messaggi di sostegno, non ha perso l’occasione di lanciare una stoccata verso chi ha approfittato dell’incidente per rivolgergli insulti.