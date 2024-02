Infortunio choc per Sofia Goggia che si è fratturata tibia e perone in allenamento a Temù. Un dramma per la stella dello sci italiano, che si stava preparando per la coppa del mondo. Per lei la stagione si può considerare chiusa. La sciatrice italiana si è fatta male durante l’allenamento di lunedì mattina a Temù, in provincia di Brescia. Sofia Goggia è caduta e ha messo male la gamba, procurandosi la frattura di tibia e perone. Venerdì 16 febbraio era attesa sul Mont Lachaux a Crans-Montana per le gare di velocità.