Infortunio Faouzi Ghoulam, rottura crociato sinistro: ora Gattuso dovrà fare pace con Mario Rui. Non c’è pace con Ghoulam, nell’ultimo match di campionato contro il Bologna, ha rimediato la seconda rottura del crociato sinistro della sua carriera.

Prima della prima rottura del crociato sinistro, Ghoulam era tra gli esterni sinistri più forti d’Italia. Dopo l’intervento, ci ha messo moltissimo a tornare su alti livelli. Era tornato titolare da pochissimo tempo.

Faouzi Ghoulam, rottura crociato sinistro: dopo il Covid, questo brutto stop

Anche perché aveva dovuto stare fermo anche a causa del Covid. Gattuso puntava molto su di lui perché nel frattempo ha litigato pesantemente con Mario Rui (terzino sinistro che si era preso il posto da titolare dopo il grave infortunio di Ghoulam).

Poco prima di Napoli-Bologna, Gattuso aveva addirittura cacciato Mario Rui dall’allenamento. Adesso il tecnico calabrese è praticamente costretto a tornare sui suoi passi perché Ghoulam salterà il resto della stagione per infortunio.

Infortunio Faouzi Ghoulam, rottura crociato sinistro: adesso il Napoli ha solamente Mario Rui in quel ruolo

A questo punto Gattuso ha due vie: o fa pace con Mario Rui, impiegandolo come titolare da qui alla fine della stagione, o dovrà adattare un calciatore a sinistra (quest’anno lo ha già fatto schierando in quel ruolo il terzino destro Hysaj. Ma in entrambi i casi, la coperta è decisamente corta tra infortuni, squalifiche e Covid.