Insulti alla ex del bianconero: scoppia il caso social

Scoppia il caso social dopo gli insulti ricevuti dall’ex fidanzata del calciatore della Juventus: arriva la risposta immediata

È il brutto dell’essere un personaggio sui social. Nascosti dietro una tastiera, protetti spesso anche da account anonimi, gli haters danno il peggio di sé. Insulti, offese, minacce sono ormai, purtroppo, all’ordine del giorno anche per chi ha un certo seguito.

Anzi, più sei famoso, più il rischio di essere preso di mira dagli odiatori social è reale. Se ne sta accorgendo sulla propria pelle anche la sorella di un calciatore, che nei mesi scorsi è stata anche fidanzata con un giocatore della Juventus. Lei è Chiara Frattesi, sorella appunto del centrocampista dell’Inter Davide.

La scorsa primavera per qualche mese si è frequentata con Weston McKennie ed aveva già assaporato il peggio dei social partecipando alla festa per la vittoria della coppia Italia della Juventus. Allora furono i tifosi nerazzurri a non prenderla bene, questa volta gli insulti sono arrivati improvvisi e hanno portato la giovane a rispondere in maniera diretta, sempre tramite social.

Chiara Frattesi, insulti social: c’è la risposta diretta

Per Chiara Frattesi da qualche tempo c’è una nuova storia da vivere: ha ufficializzato, infatti, la relazione con Geolier di cui si mormorava da qualche mese. Ora i gossip raccontano che lei è pronta a trasferirsi nella casa del rapper napoletano, ma conferme su questo non ce ne sono.

Ci sono, invece, gli insulti che la sorella del centrocampista dell’Inter ha ricevuto sui social. Prima un “quanto sei brutta” a commento di una foto di lei da bambina, quindi una frase orrenda detta a corredo di un video in cui si mostra con Pluto, il cane che l’accompagna spesso anche sui social: “Devi morire tu con il cane insieme“. Per l’influencer è stato troppo ed è quindi arrivata la risposta, ovviamente sempre tramite i social. “Quando imparerete la gentilezza sarà sempre troppo tardi” la frase che ha utilizzato Chiara Frattesi per rispondere agli haters.

La stessa Frattesi qualche mese fa fece allusioni agli insulti che vengono rivolti ai personaggi famosi, commentando un episodio di cronaca accaduto a Palermo, con un cane bruciato vivo. “Leggo insulti sui social in continuazione, a persone normale che non fanno nulla di male, che semplicemente sono pubbliche e sotto giudizio costante. Cercate di capire che sono queste le persone cattive (chi ha ucciso il cane, ndc) alle quali non va augurato nulla di buono, non agli influencer, calciatori e via dicendo…“. Ora è finita lei nel mirino degli haters e ha risposto in maniera diretta e immediata.