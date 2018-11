MILANO – Ci sarà o no? E’ giallo Messi: l’argentino, reduce da un infortunio (rottura del radio), è ancora in dubbio per la partita contro l’Inter. Ieri Messi era stato inserito nella lista dei convocati ma senza il parere dei medici e con un asterisco accanto al cognome. Tradotto: presenza ancora incerta. Oggi poi Messi è stato prima tolto e poi reinserito nella lista dei convocati.

L’argentino, ora è certo, sarà domani sera a San Siro ma l’ok definitivo dei medici (l’asterisco di domenica si riferiva proprio a quello) non è ancora arrivato. Bisognerà aspettare il test decisivo di oggi.

Messi o non Messi, Spalletti dice che l’atteggiamento deve essere lo stesso: “È una preoccupazione per tutti, ma l’atteggiamento di squadra non cambia. Non andiamo a marcare gli uomini, ma gli spazi. Viene prima la posizione del compagno di squadra che non dell’avversario. Ma chiaramente con Messi è un’altra cosa”.