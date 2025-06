Mondiale per club in America: Inter e Juventus promosse agli ottavi. L’Inter ha vinto il proprio girone con un pareggio (1-1 al debutto con il Monterrey) e due vittorie (2-1 ai giapponesi dell’Urawa e 2-0 ai titolati argentini del River Plate). La Juventus è approdata agli ottavi da seconda dopo due facili vittorie (5-0 agli emiratini dell’Al-Ain e 4-1 ai marocchini del Wydad) ed una dolorosa sconfitta (5-2) dal Manchester City di Pep Guardiola.

Agli ottavi l’Inter affronterà i brasiliani della Fluminense di Rio de Janeiro; i bianconeri di Tudor se la vedranno con il Real Madrid. I nerazzurri di Chivu scenderanno in campo il 30 giugno a Charlotte, nella Carolina del Nord. La Juventus affronterà la sua avversaria a Miami l’1 luglio. Entrambe le italiane giocheranno alle ore 21. La fase a gruppi iniziata il 15 giugno si conclude nella notte di oggi. Le prime due degli 8 gironi sono passate agli ottavi. La finale è programmata per il 13 luglio al Metlife Stadium di New York.

L’Inter in gran spolvero

L’accesso agli ottavi del mondiale vale oro. La spallata al River Plate e a tutto il mondiale porta l’Inter ad incassare 33 milioni grazie anche al baby Pio Esposito, un centravanti di 20 anni che ricorda il primo Toni. Contro il River non solo ha segnato il primo gol ma e’ risultato il migliore in campo. Lunedì, nel forno di Charlotte, Pio Esposito avrà un’altra opportunità per convincere il presidente Marotta a confermarlo in nero azzurro e non concederlo ancora in prestito. Il ragazzo al mondiale americano ha dato ampia dimostrazione di maturità, forza fisica e tecnica; contro gli argentini ha segnato il primo gol, ha rifinito il secondo per Bastoni ed ha sfiorato la personale doppietta nel primo tempo. Con questo rendimento l’Inter probabilmente cambierà le strategie di mercato. Esposito sarà il cambio della ThuLa.

Juventus, che lezione dal City

I bianconeri sono passati agli ottavi da secondi subendo giovedì notte una severa lezione dal Manchester City. Il turnover voluto e imposto da Tudor non ha pagato: troppi errori e un autogol clamoroso di Kalulu. Yildiz dentro soltanto nella ripresa. Il portiere De Gregorio si è superato limitando i danni di una serata da incubo. Peppe Guardiola ha schiantato la Juve togliendole punti di riferimento e puntando sul possesso palla, la corsa e tante idee. Tudor ha ammesso: ”Il City è troppo forte rispetto a noi. Non riuscivamo a rubare palla per andare in avanti. Brutto risultato, da dimenticare in tutta fretta perché il torneo continua subito”.