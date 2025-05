Inter e Sinner, le stelle della settimana sportiva. Protagonisti in copertina. Inter show nella tana del Barcellona; Roma aspetta Sinner e il Foro sta preparando un ritorno da re. Lunedì 5 maggio finisce l’assurda squalifica di Jannik e l’azzurro è atteso da un bagno di folla. Dunque Champions e tennis di nuovo sotto i riflettori, più che mai al centro delle attenzioni anche al di fuori dell’ambito sportivo.

La notte nerazzurra di Barcellona

Andata semifinali Champions. Oltre 50 mila spettatori al “Montjuic” e milioni davanti alla tv. Ne è uscita una partita da pazzi: un 3-3 che sarà ricordato a lungo. I neroazzurri sono partiti forte: Thuram ha segnato di tacco poi Dumfries ha portato il match sul 2-0. Pronta la replica di Yamal e di Ferran Torres. Primo tempo elettrico concluso 2-2. Poi l’olandese Dumfries, miglior uomo in campo, ha portato la squadra di Inzaghi sul 3-2. Ma al 20esimo del secondo tempo uno sfortunato autogol di Sommer; il match si è chiuso con un pari e molti rimpianti. Addirittura annullato, per fuori gioco, il 3-4 di Mkhitaryan. Martedì il ritorno a San Siro dove si deciderà tutto. Peccato che si sia fermato Lautaro (sostituito nella ripresa da Taremi). Comunque l’Inter c’è, e Inzaghi ha fatto i cambi al momento giusto. Sugli scudi, oltre all’olandese volante, il portiere Sommer e i due attaccanti Mkhitaryan (ha fatto persino il terzino coprendo le mancanze di Dimarco) e Thuram che con un tacco d’oro ha aperto la serata magica. Orgoglio Inzaghi. Il tecnico interista ha detto: ”Ho una squadra di giocatori fantastici. Bene anche chi è entrato dalla panchina”. È il caso di ricordare che l’Inter ha finora infilato 12 risultati positivi in questa Champions su 13 partite giocate.

Febbre romana per Sinner

Roma aspetta Sinner e il Foro si prepara ad una accoglienza trionfale. Febbre già alta per Jannik che rientra nel circuito proprio agli internazionali di Roma ATP Masters 1000 che si disputerà sui campi del Foro Italico dal 7 al 18 maggio. Il sorteggio del tabellone si svolgerà il 5 maggio a Roma. Oltre a Jannik gli altri italiani iscritti nel tabellone saranno Musetti, Berrettini, Cobolli, Arnaldi, Sonego, Darderi e Bellucci. Oltre a loro ci saranno le wildcard Fognini, Cinà, Luca Nardi e Francesco Passaro.

Sinner entusiasta di tornare a Roma: ”Sono felice di tornare al Foro Italico per un torneo a cui tengo molto. Sarà difficile ma speciale per me. Rientrare non sarà semplice dopo questo periodo e ci sarà tanta tensione”. Emblematici i numeri di Sinner: da 47 settimane è in vetta al ranking frutto di una carriera da urlo: 19 tornei vinti, oltre a 2 Davis e 21 successi consecutivi. Riparte da Roma con una striscia di 21 vittorie tutte tra cemento e veloce indoor.