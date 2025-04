Brutto gesto di un calciatore dell’Inter che si ritrova nella bufera: reazione tremenda, ecco cosa è realmente successo

Bufera Inter. Le immagini della reazione di un calciatore alla qualificazione alle semifinali di Champions sono diventati virali e hanno acceso la polemica.

I nerazzurri sono riusciti a eliminare il Bayern Monaco: dopo aver vinto 2-1 in Germania, la squadra di Inzaghi ha pareggiato 2-2 a San Siro, andando avanti nella competizione per club più importante d’Europa. Ora Lautaro Martinez e compagni sono attesi dalla doppia sfida con il Barcellona, un incrocio che riporta alla mente dolci ricordi: proprio contro i blaugrana l’Inter conquistò nel 2010 l’accesso alla finale di Champions, vinta poi battendo – guarda un po’ – proprio il Bayern Monaco nell’atto conclusivo della manifestazione.

Era l’anno del triplete, quel triplete che anche quest’Inter può conquistare in quest’anno che può finire in maniera trionfale per i nerazzurri. Semifinale di Champions e coppa Italia, primo posto in campionato, Inzaghi e la sua squadra hanno la possibilità di vincere tutto ed è quello che proveranno a fare. Intanto però devono fare i conti con la polemica innescata dall’esultanza un po’ fuori dalle righe di Francesco Acerbi al fischio finale di Inter-Bayern Monaco.

Inter, Acerbi sotto accusa: gesto anti-sportivo

È la fine della sfida tra i nerazzurri e i tedeschi: l’assalto dei bavaresi è respinto dal muro interista e quando l’arbitro porta alla bocca il fischietto per decretare la fine della partita, Acerbi corre verso Sommer, scivola e abbraccia il suo compagno di squadra.

Ai festeggiamenti si unisce Calhanoglu, ma l’attenzione del difensore dell’Inter è catturata dalla presenza di Muller a pochi passi. Così si gira verso di lui, lo indica poi gli fa il gesto del silenzio. È un attimo, il tedesco si accorge di quel che sta accadendo e reagisce cercando lo scontro: interviene Sommer che porta via Acerbi per evitare ulteriori guai e far calare la tensione.

Il video di quanto accaduto diventa però virale sui social: il gesto di Acerbi è condannato in maniera dura e senza attenuanti dai tifosi, anche da quelli interisti. Vengono ricordati altri episodi non piacevoli con Acerbi protagonista, si mettono a confronto le carriere dei due calciatori per sottolineare il grande palmares di Muller. Un’ombra dunque sulla qualificazione dell’Inter, un episodio che poteva essere evitato facilmente, una provocazione inutile ad un calciatore che era alla sua ultima partita di Champions, almeno con la maglia del Bayern Monaco.