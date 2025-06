Nel girone B del Mondiale per Club sono arrivati i primi verdetti importanti: il Paris Saint-Germain di Luis Enrique si è guadagnato il primato grazie alla differenza reti, lasciando il Botafogo al secondo posto. La squadra brasiliana, che fino a quel momento era in testa, ha pagato caro il calo nella fase finale della seconda giornata. Esclusi dalla competizione invece l’Atlético Madrid e il Seattle Sounders, fuori anch’essi per via della differenza reti. Intanto, si va definendo anche il tabellone della fase a eliminazione diretta, dove il Flamengo è già qualificato come primo del gruppo D, lasciandosi alle spalle anche il Chelsea di Maresca.

Juve favorita, Inter a un passo

In Italia l’attenzione è ovviamente concentrata sulle due squadre impegnate: Juventus e Inter. I bianconeri, forti di un attacco prolifico, hanno segnato un gol in più del Manchester City e guidano così il girone G. Basterà non perdere giovedì sera contro gli uomini di Guardiola per garantirsi il primo posto. L’incrocio agli ottavi dipenderà da quanto accadrà nel gruppo H, dove si sfidano Real Madrid, Pachuca, Salisburgo e Al Hilal.

Situazione più aperta per l’Inter, che affronterà il River Plate nella notte tra mercoledì e giovedì (ore 3): con un pareggio, la squadra di Cristian Chivu sarebbe certa della qualificazione. L’avversario potrebbe essere una tra Fluminense, Borussia Dortmund o Mamelodi. Curiosità crescente per un possibile derby d’Italia ai quarti: se entrambe le italiane chiuderanno i rispettivi gironi nella stessa posizione, potrebbero trovarsi nella stessa metà del tabellone e affrontarsi in una sfida tutta tricolore negli Stati Uniti.