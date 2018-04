MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – Insulti e sfotto’ per Gigi Buffon al momento del riscaldamento prima del derby d’Italia a San Siro.

Il tormentone ‘insensibile’ e’ stato intonato dagli ottantamila presenti, mentre la Curva Nord ha esposto uno striscione durissimo contro il portiere azzurro, probabilmente per l’ultima volta a San Siro: ”Scommesse, societa’ fallite e diploma tarocco…ma quale esempio! Sei solo un uomo di m…”.

Juventus’ bus arrival at San Siro. Inter fans welcome them chanting “Insensible!” the way Buffon labeled Michael Oliver for awarding late minute penalty pic.twitter.com/5UIYoXBsbd

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 28 aprile 2018