L’Inter di Simone Inzaghi ha conquistato un posto nella finale di Champions League 2025, dove affronterà il Paris Saint-Germain di Luis Enrique. L’appuntamento è fissato per il 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. I nerazzurri hanno staccato il biglietto per l’ultimo atto della competizione grazie a una vittoria definita “epica” dal presidente Giuseppe Marotta: il 4-3 sul Barcellona a San Siro ha infatti scritto una pagina storica del club milanese. Dal canto suo, il PSG ha superato l’Arsenal nella semifinale con un 2-1 al ritorno, dopo l’1-0 dell’andata, guadagnandosi l’accesso alla sua seconda finale di Champions League.

Una sfida inedita con un peso storico

Inter e PSG non si sono mai affrontate in competizioni ufficiali. I cinque precedenti risalgono tutti a match amichevoli o tornei estivi, con un bilancio favorevole ai francesi: tre vittorie, un pareggio e un solo successo nerazzurro (nel 2023). L’Inter arriva alla sua seconda finale consecutiva (7 nella storia) contro un club che non ha mai alzato la coppa dalle grandi orecchie, come già accaduto con il Manchester City nel 2023. E ogni volta che i milanesi hanno sfidato avversari con meno trofei europei (vedi Celtic nel 1967 e Ajax nel 1972 in Coppa dei Campioni e Schalke 04 in Uefa nel 1997), sono usciti sconfitti. I francesi invece sono alla seconda finale di Champions (nel 2020 persero contro il Bayern) mentre per quanto riguarda le competizioni europee è alla quarta finale (5 se si considera l’Intertoto): 1 vittoria in Coppa delle Coppe nel 1996 e la sconfitta, l’anno seguente, sempre nella stessa competizione.