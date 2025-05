Fuori in lacrime, lunedì, Matteo Berrettini (soliti addominali, ko dopo un set contro Ruud), l’Italtennis ha vissuto un martedì di fuoco (e di tribolazioni) con le sue tre punte di diamante: Sinner, Paolini e Musetti.

Jasmine Paolini scende in campo alle 14.05 per i quarti di finale contro la russa Diana Shnaider, 21 anni, n.11 del ranking mondiale, cresciuta in un college della Carolina del Nord. La tennista azzurra butta via il primo set al tiebreak (6-7) dopo essere stata in vantaggio 4-0. Inizia il secondo set col morale sotto i tacchi, lenta, paurosa. Va sotto 0-3, commette errori non da lei, colpisce male. Pubblico ammutolito. Arrivano le prime gocce. Match sospeso ma le giocatrici restano in campo.

Si riprende a giocare sullo 0-4. Jasmine accorcia col servizio (1-4) e poi sfrutta gli errori (inattesi) della russa (3-4). Shnaider va in confusione ed è 4-4. Quindi il clamoroso sorpasso dell’azzurra (5-4) che chiude il set con un 6-4 assolutamente inimmaginabile. Terzo set thrilling. Inizia dopo 1h43 di gioco. Parte bene la russa (0-2), Jasmine accorcia con il servizio (1-2) e poi strappa il 2-2; poi piazza il 4-2 e il 5-2. E chiude 6-2 dopo una battaglia di 2 ore e mezza. È semifinale. Fantastica.

Lorenzo Musetti comincia a giocare i suoi ottavi di finale alle 15.01. Il carrarino vince il primo set 7-5 contro il russo Medvedev, n.9 del ranking mondiale e 20 titoli ATP. Partita interrotta per la pioggia quando anche il secondo set vede l’azzurro in vantaggio 5-4. Stoppato dunque il suo match point. Immancabile la svalvolata del moscovita, beccato dal pubblico che il tennista ha tentato di zittire con il dito incassando inevitabili bordate di fischi. Alle 16.20 la partita viene interrotta sul più bello per poi riprendere alle 19.30 dopo che gli addetti al campo tolgono i teloni protettivi. Musetti alla fine vince e va nei quarti di finale degli internazionali. Ha battuto in due set Medvedev 7-5, 6-4 dopo le tre ore di interruzione per pioggia.

L’ultimo a giocare (e a vincere) è Jannik Sinner che batte l’argentino Francisco Cerundolo n.18 del ranking mondiale in due set 7-6, 6-3. L’altoatesino ora andrà ai quarti di finale. Serata davvero indimenticabile per il tennis italiano.