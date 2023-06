Ippica. Favola Dettori. A 52 anni , il fantino italiano più famoso del mondo – meglio: il fantino più noto in assoluto – ha chiuso la leggendaria carriera.

Lo ha fatto vincendo il suo ultimo “Royal Ascot”, l’evento sportivo inglese più atteso della stagione reale.

Ascot è una delle vetrine preferite dagli aristocratici britannici. Una sontuosa e incomparabile passerella dei migliori cavalli, della famiglia reale, di cappelli e look bizzarri (eufemismo), di abiti chic. Il cocktail perfetto di “alta società, moda e reali”.

La kermesse va in scena da.oltre 300 anni. Una delle sue fan più accanite era la Regina Elisabetta la cui grande passione erano appunto i cavalli. Quest’anno la stagione è stata aperta da Re Carlo e dalla moglie Camilla. Molto ammirata la duchessa Sophie dì Edimburgo accompagnata dal padre Christopher Rhys-Jones. Per la cronaca: Camilla ha scelto un ensemble verde menta disegnato da Anne Valentine. Detto questo, veniamo al trionfo di “Frankie”.

VITTORIA N. 78 DAVANTI A RE CARLO

L’impresa di Frankie Dettori, vera leggenda del galoppo, è stata definita dai media britannici semplicemente “clamorosa”. In effetti lo è stata. In sella a “Courage Mon Ami”, Dettori ha fatto il vuoto. Ha vinto la “Ascot Gold Cup“ in scioltezza. La corsa non è la più ricca del meeting ma è quella che sa toccare le corde degli appassionati.

Courage Mon Amii era dato 7,5 contro 1. Ma ha avuto ragione del favorito Coltrane montato dal fuoriclasse Oisin Murphy. Frankie ha battuto anche il cavallo di Re Carlo che si è piazzato solo quarto. Dettori ha così firmato la sua 78 esima vittoria ad Ascot arrivata dopo che nella seconda giornata di corse era finito secondo per ben 3 volte.

Ha detto:” Non credevo più che fosse possibile vincere quest’anno qui ad Ascot, e mi ero quasi rassegnato. Cogliere il successo nella mia ultima partecipazione ad Ascot è qualcosa di indescrivibile. Sono felicissimo e allo stesso tempo provo un po’ di malinconia”.

UNA CELEBRITÀ NELLA INGHILTERRA IPPICA

Lanfranco Dettori detto Frankie è figlio d’arte. Papà Gianfranco, sardo, è stato un fantino molto quotato nel mondo. Frankie è nato a Milano (15 dicembre 1970) ed ha svolto gran parte della sua carriera in Inghilterra dove ormai vive stabilmente.

Detiene il record di 7 corse vinte (tutte quelle in programma) in un solo giorno, il 28 settembre 1996 ad Ascot. Questa impresa gli ha dato fama mondiale anche al di fuori dell’ippica. Per 18 anni è stato prima monta del team Godolphin di proprietà dello sceicco di Dubai. Ora che Dettori ha annunciato il suo ritiro a fine stagione, gli rimane l’ultima classica che correrà a Doncaster, corsa nella quale è il favorito.

Con quest’ultimo trionfo ad Ascot, Dettori entra nella storia con un palmares di più di 400 corse di galoppo e qualche migliaio in totale, soprattutto in Inghilterra. È meritatamente nel cuore degli Inglesi.