Il 5-4 tra Italia e Israele, disputato ieri, non ha lasciato solo spettacolo e gol ma anche un seguito di polemiche. Diversi notiziari israeliani hanno riferito che, oltre al nervosismo visto in campo, le tensioni si sarebbero protratte anche dopo il triplice fischio. Stando a indiscrezioni trapelate dallo spogliatoio, l’origine della lite sarebbe stata una provocazione di Gianluigi Donnarumma, a cui avrebbero fatto eco altri compagni di squadra. “Ci hanno insultato per tutta la partita”, hanno raccontato alcuni calciatori israeliani.

Alcuni media hanno persino riportato che membri della delegazione azzurra si sarebbero scusati con lo staff rivale, circostanza però smentita dalla Figc. Fonti federali hanno anzi sottolineato come il clima negli spogliatoi fosse sereno, ricordando l’incontro cordiale tra Gennaro Gattuso e il ct israeliano Ben Simon, a cui l’allenatore italiano ha fatto i complimenti per la prestazione della squadra.

La rissa e le reazioni

Secondo Channel 12, al termine dell’incontro si sarebbe accesa una vera e propria rissa tra le delegazioni. Donnarumma, già apparso nervoso durante la partita, avrebbe discusso animatamente, mentre l’attaccante Dor Turgeman si è avvicinato al tecnico azzurro. Le telecamere hanno immortalato il momento in cui Gattuso, rivolgendosi al giocatore israeliano, lo ha invitato a “chiudere la bocca”, con Nicolò Barella che a sua volta è intervenuto nel confronto. Il video è stato diffuso sul sito dell’emittente israeliana, alimentando ulteriori commenti.

Il capitano della nazionale israeliana, Eli Dasa, ha poi ridimensionato l’accaduto, spiegando che gli avversari erano molto emotivi e frustrati: “Sentivano di non essere in partita e noi meritavamo la vittoria. Hanno cercato di provocarci, ma fa parte del calcio”.