Semifinale storica agli Europei di basket femminile in Grecia: l’Italia dopo trent’anni approda ad un traguardo che mancava dal 1995, anni in cui le azzurre hanno vinto l’argento a Brno, Repubblica Ceca. Era la Nazionale di Catarina Pollini, la vicentina soprannominata la “zarina”, cestista elegante nei movimenti, leggera e potente, protagonista di sette Europei. Da allora solo delusioni e occasioni mancate. Fino a martedì 24 quando le ragazze del coach Capobianco hanno steso la Turchia ai quarti di finale (76-74) vittoria al supplementare; Italia imbattuta dopo 4 partite. Tornerà in campo venerdì per una semifinale meritata (Belgio o Germania).

Europei di basket femminile, una prova di orgoglio e coraggio

Le azzurre avevano già in tasca il match a 5” dalla fine del quarto periodo; poi una brutta palla persa sulla rimessa ha prolungato il match di un over time. Ma le Azzurre si sono strette attorno a Lorena Cubaj, una forza della natura, e a Cecilia Zandalasini (14 punti). In particolare Lorena ha messo a segno 6 dei suoi 16 punti con coraggio, forza e talento. La lunga di Terni, classe 1999, in forza alla Reyer Venezia, ha preso l’Italia sulle spalle e l’ha portata allo storico traguardo. Il presidente della Federbasket Gianni Petrucci ha detto:” Azzurre commoventi, straordinarie, sono fiero di questo gruppo”. Ha aggiunto il Ct Andrea Capobianco: “Raccogliamo un risultato importante. Quando siamo andati in difficoltà abbiamo reagito di squadra”.

La stella Cecilia Zandalasini

La cestista Pavese Cecilia Zandalasini, 29 anni, ex Virtus Bologna e Minnesota Lynch, è risultata la stella in Grecia. Le avversarie l’hanno raddoppiata senza sosta. Ma Zanda, giocatrice intelligente e matura, ha firmato i liberi decisivi e nel supplementare ha avuto la palla della vittoria. Il pre- Mondiale in programma a marzo 2026 è acquisito. L’Italia è certa di uno degli otto posti che sono riservati all’Europa. E non è finita qui.