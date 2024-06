Italia-Albania, dove vedere la prima partita degli azzurri a Euro 2024: orario e probabili formazioni

La Nazionale di Luciano Spalletti è pronta a debuttare a Euro 2024. La prima partita degli azzurri è contro l’Albania, nel primo match del girone B formato da Spagna, Croazia, Italia e Albania. C’è molta curiosità per il debutto della Nazionale guidata dall’ex allenatore del Napoli, in quello che in molti giudicano come uno dei gironi più complicati, e imprevedibili, del torneo. Di seguito l’orario della partita, dove vederla e le probabili formazioni.

Italia-Albania, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Per vedere la prima partita dell’Italia a Euro 2024, le opzioni sono diverse. Il match, infatti, verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). E’ possibile vedere la partita anche in streaming su NOW, RaiPlay e Sky Go.

L’Italia di Spalletti debutta a Euro 2024 sabato 15 giugno, fischio d’inizio alle 21 al Westfalenstadion (Dortmund).

Italia-Albania, le probabili formazioni

Spalletti si ritrova a giocare la prima partita del torneo con una certa emergenza soprattutto nel reparto di centrocampo, affidato con molta probabilità a Cristante, Jorginho e Frattesi. Con le note indisponibilità di Acerbi e Scalvini in difesa, c’è spazio per Buongiorno e il titolare Bastoni. In attacco pochi dubbi, con la coppia Chiesa-Scamacca a completare il 3-4-2-1.

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Cristante, Jorginho, Dimarco; Chiesa, Frattesi; Scamacca. Ct. Spalletti.

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Kumbulla, Djimsiti, Mitaj; Bajrami, Asllani, Ramadani; Asani, Broja, Hoxha. Ct. Sylvinho.