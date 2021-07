L’Italia è campione d’Europa dopo il successo per 4-3 ai calci di rigore contro l’Inghilterra. Durante la premiazione i calciatori inglesi, evidentemente delusi, non hanno indossato la medaglia che si assegna alla seconda classificata e sono stati accusati di non essere sportivi. Con loro anche molti tifosi che, a quanto pare, non hanno digerito la sconfitta.

E’ partita infatti una petizione, richiesta ovviamente dagli inglesi, che chiede la ripetizione dell’incontro. E nel testo della petizione è spiegato il perché sia stata intrapresa questa strada.

Petizione inglese per far riperte la finale contro l’Italia

La petizione contro l’Italia fa riferimento soprattutto ad un fallo di Chiellini su Saka al 95′, che secondo alcuni tifosi dell’Inghilterra andava sanzionato con il rosso. Questo quanto scritto: “Il match dell’11 luglio 2021 non è stato affatto corretto. Dopo che l’Italia ha ricevuto solo un cartellino giallo per aver trascinato i giocatori dell’Inghilterra come se fossero schiavi. Tutte quelle spinte, strattonate e calci e l’Italia era ancora autorizzata a vincere? Decisamente di parte. L’Italia avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso”.

La petizione che chiede l’annullamento della vittoria dell’Italia e il rigiocarsi della finale degli Europei è proseguita così: “Il cartellino rosso era meritato per il suo modo di giocare e la rivincita dovrebbe avere luogo con un arbitro non di parte. Questo non è stato affatto giusto”. C’è ancora tanta amarezza in bocca negli inglesi, ma la ripetizione della gara non è decisamente plausibile.