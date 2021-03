Italia-Spagna (Europeo Under 21): diretta streaming, diretta tv, data, orario, Rai 1, dove vedere la partita. Gli azzurrini si giocano gran parte delle loro chances di passare il turno contro le Furie Rosse.

Infatti la nostra Nazionale Italiana deve riscattarsi dopo il debutto poco convincente contro la Repubblica Ceca. Il match è terminato sul punteggio di 1 a 1 con i nostri giovani che hanno chiuso addirittura in nove uomini.

Italia-Spagna Under 21, data e orario della partita

Gli appassionati di calcio potranno seguire la partita sabato 27 marzo 2021 alle ore 21:00. La Spagna arriva a questo match con 3 punti ed in caso di vittoria potrebbe qualificarsi alla prossima fase con un turno d’anticipo mentre l’Italia ha solamente un punto ed in caso di sconfitta rischia l’eliminazione.

Italia-Spagna Under 21, dove vedere la partita in diretta streaming o in diretta tv

Il match verrà trasmesso in esclusiva dalla Rai. Quindi a partire dalle ore 21:00 sarà possibile seguirla in diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming sul sito internet della Rai. Il match potrà essere seguito anche in diretta radiofonica.

Campionato europeo di calcio under 21 2021 in Ungheria e Slovenia

Il Campionato europeo di calcio Under-21 2021 è la 23ª edizione del torneo. Si svolge in Ungheria e in Slovenia. Inizialmente avrebbero dovuto prendere parte al campionato 12 squadre, ma il 6 febbraio 2019 il Comitato esecutivo dell’UEFA ha aumentato il numero di partecipanti a 16.

Originariamente previsto nel giugno 2021, in seguito al rinvio di un anno del campionato d’Europa 2020 a causa della pandemia di COVID-19, il torneo si svolge in due fasi, dal 24 al 31 marzo 2021 (fase a gironi) e dal 31 maggio al 6 giugno 2021 (fase a eliminazione diretta).