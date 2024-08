Jacobs e Ali qualificati in semifinale ai 100 metri. Errani-Paolini in finale dopo 100 anni, Patrinieri secondo

Marcell Jacobs si qualifica per la semifinale dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurro ha chiuso al secondo posto la propria batteria con il tempo di 10″05. Prima di lui è arrivato il nigeriano Kayinsola Ajayi che ha vinto in 10″02. L’azzurro, dopo la partenza recupera nel finale chiudendo al secondo posto la propria batteria con il tempo di 10″05.

Atletica, Chituru Ali secondo in batteria con 10”12

Il primo velocista azzurro in pista nella seconda batteria dei 100 è Chituru Ali. L’azzurro arriva secondo con 10”12 dietro al keniano Ferdinand Omanyala che arriva primo con 10″08. Ali è nato in Italia da madre nigeriana e padre ghanese. Si è qualificato per la semifinale dei 100 metri maschili.

Errani e Paolini in finale per l’oro nel doppio femminile

Gregorio Paltrinieri, con 14’42”56, chiude in seconda posizione la propria batteria dei 1500 stile libero. Nella giornata di ieri, Sara Errani e Jasmine Paolini si aggiudicano la finale per l’oro del doppio femminile dopo aver battuto in semifinale la coppia ceca Karolina Muchova-Linda Noskova 6-3 6-2. Per il tennis si tratta di una storica medaglia olimpica: l’ultima era stata infatti 100 anni fa, con Uberto de Morpurgo, bronzo a Parigi 1924. “È un sogno che si avvera, è qualcosa di incredibile. Io ho sempre avuto questo ‘pallino’ di una medaglia olimpica ed esserci riuscita al mio ultimo tentativo è pazzesco. Sono troppo felice” ha detto a fine gara Sara Errani. “Mi sto rendendo conto di quanto sia importante un’Olimpiade: è al top degli eventi”, ha aggiunto Paolini, finalista nel 2024 al Roland Garros e a Wimbledon. “E ora vogliamo l’oro”, hanno detto ancora le due tenniste azzurre.