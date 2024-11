Al via al Palasport di Torino , con il debutto d Sinner nella serata di domenica 10 novembre 2024 contro De Minaur (20.30), il torneo di tennis riservato ai migliori 8 giocatori dell’anno. È l’evento conclusivo dell’ATP Tour 2024, l’insieme dei tornei più importanti della stagione come i grandi Slam, i Masters 1000, i Giochi olimpici, la Coppa Davis, la Laver CUP, eccetera.

Il prestigioso torneo si svolge sul campo di cemento indoor dell’Inalpi Arena, il Palasport olimpico di Corso Sebastopoli; un magnifico impianto polifunzionale capace di 15.657 posti a sedere. Sempre tutto esaurito fino alla finale di domenica 17: totale di 183.000 spettatori.

A Torino tutti pazzi per Sinner; il 23enne di San Candido si presenta da favorito e come n. 1 al Mondo. Nel suo 2024 ci sono 7 tornei vinti, con 2 Slam. E l’uomo da battere. Affronta l’australiano De Minaur che in carriera ha conquistato 9 titoli in singolare; vanta la sesta posizione nel ranking mondiale raggiunta a luglio di quest’anno. De Minaur non ha mai battuto Sinner nei 7 precedenti incontri raccogliendo solo 1 set.

GIRONI E PROGRAMMA, DOVE GIOCA SINNER

I magnifici 8 sono stati divisi in 2 gironi. Eccoli.

GRUPPO NASTASE

(1) Jannacci Sinner (Italia )

(4) Daniil Medvedev (Russia)

(5) Taylor Fritz (USA)

(7) Alex De Minaur (Australia)

GRUPPO NEWCOMBE

(2) Alexander Zverev (Germania)

(3) Carlos Alcaraz (Spagna)

(6) Casper Ruud (Norvegia)

(8) Andrey Rublev (Russia)

LE SFIDE DEL PRIMO GIORNO

Alle 14 il russo Medvedev affronterà lo statunitense Fritz. La domenica si concluderà con il match più atteso Sinner-De Minaur. Diretta alle 20.45 su Rai2 e su Sky. Due anni separano Alex (25) e Sinner (23), che in questa stagione si sono infortunati entrambi all’anca. Ma mentre l’australiano ha sempre dato la precedenza alla racchetta, per l’azzurro l’amore tennistico è scattato intorno ai 13 anni. Poi la scalata che conosciamo. Tra i due tennisti c’è tanto in comune: dai genitori nella ristorazione ai mental coach per lasciare le ansie fuori dal campo.

MONTEPREMI

Complessivamente è di 14,07 milioni di euro. Al vincitore andranno 2.064.000 milioni di euro. Al vincitore imbattuto ci sarà un premio di 4.505.000 milioni di euro . La prima edizione delle ATP Finals si è giocata nel 1970 a Tokyo. Il giocatore più vincente è stato Djokovic con 7 successi.