Jannik e Jasmine, la coppia d’oro del tennis italiano. Entrambi hanno vinto al Foro Italico in un lunedì caldo e leggermente ventoso. Due vittorie limpide non senza brividi.

Primo set tra alti e bassi

Tutto sommato Sinner c’è pur con qualche sbavatura di troppo. È meritatamente al terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia.

Il match inizia nel sole, Centrale bombato, Sinner parte lento, De Jong aggressivo e rimonta un 4-1 con palle corte e rapidità.

Ma sul 4-4 Jannik apre il gas, ritrova i suoi colpi e chiude con un 6-4 in cinquanta minuti. Il Foro italico tira un sospiro di sollievo. E accompagna l’azzurro con un boato liberatorio. Ammette Sinner, a fine partita, di aver avuto un evidente calo di attenzione. Nel prossimo match , ha detto, “dovrò alzare il livello”.

Secondo set con brividi

Solito copione iniziale. Parte bene De Jong, va in vantaggio, poi subisce le risposte di Sinner. Sul 3-1 per Sinner l’olandese scivola, cade di brutto, lo soccorre il fisioterapia, riprende e accorcia: 3-2.

Cade di nuovo, entra ancora il fisioterapista, si riprende a giocare e dopo un’ora e mezza Jannik va sul 4-2 e poi sul 5-2. Chiude la pratica alle 17.56 con un 6-2. Match archiviato in un’ora e 33 minuti. Sinner vola agli ottavi dove incontrerà l’argentino Cerundolo che è in un magico momento.

De Jong nazionale olandese

L’avversario di Sinner, classe 2000, n.93 del ranking, è nel circuito maggiore dal 2022. Prima aveva vinto nei circuiti minori alcuni tornei in singolare e in doppio. Ha fatto parte della squadra olandese che l’anno scorso ha conquistato l’argento in Coppa Davis vinto dall’Italia 2-0; terzo titolo azzurro nella storia dopo le edizioni del 1976 (Panatta, Bertolucci, Barazzutti, Zugarelli; capitano non giocatore Nicola Pietrangeli) e l’edizione indimenticabile del 2023 (Sinner, Berrettini, Sonego, Musetti, Arnaldi, Bolelli; capitano Filippo Volandri).

Jasper de Jong è arrivato al terzo turno degli Internazionali d’Italia battendo giovedì 8 maggio Shevchenko (6-2, 6-4) e superando agevolmente sabato 10 lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (6-0, 6-2). Ai sedicesimi di finale ha incontrato Sinner con coraggio uscendo sconfitto ma a testa.

Jasmine stellare

La toscana, prima del match di Sinner, ha demolito la lettone Jelena Ostapenko, 27 anni (7-5, 6-2) con colpi spettacolari, ace, sapienza tattica, nervi saldi .

Pratica sbrigata in meno di due ore. Jasmine, è vero, è stata aiutata da incredibili errori della avversaria, molti doppi falli peraltro alternati da colpi da fuoriclasse ma non è bastato.

Jasmine, 29 anni, è volata ai quarti di finale. Al prossimo turno al Foro Italico affronterà Diana Shnaider, n. 11 al mondo. 11 anni dopo Sara Errani un’altra italiana torna ai quarti di finale.

La Paolini ha sconfitto la n. 18 al mondo in 1h44’. A fine match ha ringraziato il pubblico:”Giocare con il Centrale pieno è un sogno e questo pubblico è speciale”. Sinner è sceso in campo alle 16.24.